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Düzce Üniversitesi Dünya sıralamasında yerini aldı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi Dünya sıralamasında yerini aldı

15.02.2022 18:30
Düzce Üniversitesi Dünya sıralamasında yerini aldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi 2022 Genç Üniversiteler Dünya sıralamasında yerini aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi 2022 Genç Üniversiteler Dünya sıralamasında yerini aldı.

Times Higher Education'ın yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2022 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması'nda (Young University Rankings 2022) Düzce Üniversitesi, istikrarlı başarısını sürdürdü.

13 performans göstergesine göre yapılan, dünyadan 790, Türkiye'den ise 52 üniversitenin girebildiği sıralamada Düzce Üniversitesi yine yer alma başarısı gösterdi. Dünyada 351-400 arasında kendine yer bulan Düzce Üniversitesi, donanımlı akademik kadrosu, nitelikli bilimsel araştırmaları, katma değerli ihtisaslaşma çalışmalarının haklı bir sonucu olarak ulusal ve uluslararası alanlarda başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi Dünya sıralamasında yerini aldı

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Düzce Üniversitesi, Üniversiteler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi Dünya sıralamasında yerini aldı - Son Dakika


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