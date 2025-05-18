Düzce Üniversitesi\'nde Mezun Buluşması

Düzce Üniversitesi'nde bu yıl DÜFEST'25 etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Eski Dostlar, Taze Hatıralar: Pilav Gününde Yeniden Bir Araya Geliyoruz" organizasyonu, Düzce Üniversitesi mezunları ile öğrencileri buluşturarak unutulmaz anlara sahne oldu.

Düzce Üniversitesinde farklı fakültelerden mezun olan çok sayıda davetli, yıllar sonra kampüse adım atmanın heyecanını yaşarken, öğrenciler de kendi geleceklerine ışık tutacak deneyimlerle dolu bir gün geçirdi.

Programın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç yaptı. Konuşmasında Düzce Üniversitesi'nin mezunlarla olan bağlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Genç, bu tür organizasyonların kurumsal aidiyeti pekiştirdiğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı ise, merkezin yürüttüğü faaliyetlere ve mezunlarla sürdürülebilir iletişim kurma hedeflerine değindi. Mezun aidiyetinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yazıcı, bu doğrultuda mezun kartı uygulamasını yakın zamanda hayata geçireceklerini duyurdu.

Konuşmaların ardından, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyelerinin sahne aldığı konser ile etkinlik kültürel bir renklilik kazandı. Klasik ve popüler eserlerden oluşan repertuar, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Düzce Üniversitesi mezunlarının gönüllü olarak sahneye çıktığı Mezun Söyleşileri oldu. Mezunlar, kariyer yolculuklarında edindikleri deneyimleri ve üniversite hatıralarını öğrencilerle içten bir şekilde paylaşarak gençlere ilham verdi. Duygusal bağları güçlendiren bir diğer unsur ise Mezun Anı Defteri oldu. Katılımcı mezunlar, üniversite yıllarına dair hatıralarını ve hislerini bu deftere yazarak ortak belleğe anlamlı katkılar sundular.

Günün en coşkulu anı ise hiç kuşkusuz kep atma töreniydi. Mezunlar, yıllar sonra yeniden cübbelerini giyerek sembolik bir mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Alkışlar eşliğinde havaya fırlatılan kepler, geçmişe duyulan özlemi ve birlikteliğin coşkusunu yansıttı.

Etkinlik, geleneksel pilav ikramı ile devam etti. Katılımcılar, öğrencilik yıllarının samimiyetini yeniden hissederek hem eski dostlukları tazeledi hem de yeni bağlantılar kurdu. Bu buluşma, öğrenciler ve mezunlar arasında kuşaklar arası sıcak bir köprü kurulmasına vesile oldu.

Programın sonunda tüm katılımcılar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlamlı an, hem bireysel albümlerde hem de Düzce Üniversitesi'nin kurumsal belleğinde yerini aldı.

Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, etkinliğin kapanışında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'in de Mezun Anı Defteri'ne düşüncelerini yazmasının, programa kurumsal bir derinlik kattığını ifade ederek Rektör Sözbir'in içten mesajlarının, bu tür buluşmaların Düzce Üniversitesi'nin kültürüne olan katkısını bir kez daha ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. - DÜZCE