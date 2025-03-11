Düzce Üniversitesi\'nde Sektör-Öğrenci Buluşmaları

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Sektör-Öğrenci Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım'ın yönetimindeki programa; Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ ile Bitki Koruma Bölümü öğrencileri başta olmak üzere, çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrencisi ve akademik personel ilgi gösterdi.

Prof. Dr. İsmet Yıldırım'ın verdiği Mesleki Uygulamalar dersi kapsamında gerçekleştirilen konferansa, pestisit sektöründen davetli konuşmacı olarak Zir. Yük. Müh. Metin Aydın konuk oldu.

Plastik bir topa benzettiği iş hayatının her zaman yenilenebildiğini ifade eden Metin Aydın, ancak iki cam küreye benzettiği aile hayatı ve etik değerlerden birisinin kırılması durumunda ise bu değerlerin bir daha geri gelemeyeceğini vurguladı. Aydın, çalıştığı firmada satış sorumlusu İsmail Elitaş ile birlikte öğrencilerin gelecekteki iş yaşamıyla ilgili yoğun sorularını örneklerle cevapladı. Özellikle sektörün geleceğin Ziraat Mühendislerinden beklentileri, iş hayatına hangi aşamadan başlamaları gerektiği ve firmaların işe alımda dikkat ettiği kriterler gibi birçok konuda önemli bilgilerin aktarıldığı programda, bugünden başlamak üzere öğrencilerin kendilerini birçok alanda geliştirmeleri, sektörde işe alımda bir adım önde olmaları için farklı alanlarda da yetkinlik sahibi olmaları, işe giriş ve yükselmede yabancı dil bilmenin önemi vurgulandı.

Konferansın son bölümünde Prof. Dr. İsmet Yıldırım ve Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ tarafından öğrencilere; kendilerini iyi tanımaları, var olan yeteneklerini geliştirmeleri ve başarı için her zaman vazgeçmeden mücadele etmeleri gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulunuldu. Programın sonunda öğrenciler, sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Gelecek haftalarda düzenlenecek "Sektör – Öğrenci Buluşmaları" etkinliklerinin, Türkiye'de tarım sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar, tarım ilacı bayileri ve iş hayatında başarılara imza atmış önceki mezunların katılımlarıyla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE