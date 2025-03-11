Düzce Üniversitesi'nde Sektör-Öğrenci Buluşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Üniversitesi'nde Sektör-Öğrenci Buluşmaları

Düzce Üniversitesi\'nde Sektör-Öğrenci Buluşmaları

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sektör temsilcileriyle buluştu.

11.03.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Sektör-Öğrenci Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım'ın yönetimindeki programa; Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ ile Bitki Koruma Bölümü öğrencileri başta olmak üzere, çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrencisi ve akademik personel ilgi gösterdi.

Prof. Dr. İsmet Yıldırım'ın verdiği Mesleki Uygulamalar dersi kapsamında gerçekleştirilen konferansa, pestisit sektöründen davetli konuşmacı olarak Zir. Yük. Müh. Metin Aydın konuk oldu.

Plastik bir topa benzettiği iş hayatının her zaman yenilenebildiğini ifade eden Metin Aydın, ancak iki cam küreye benzettiği aile hayatı ve etik değerlerden birisinin kırılması durumunda ise bu değerlerin bir daha geri gelemeyeceğini vurguladı. Aydın, çalıştığı firmada satış sorumlusu İsmail Elitaş ile birlikte öğrencilerin gelecekteki iş yaşamıyla ilgili yoğun sorularını örneklerle cevapladı. Özellikle sektörün geleceğin Ziraat Mühendislerinden beklentileri, iş hayatına hangi aşamadan başlamaları gerektiği ve firmaların işe alımda dikkat ettiği kriterler gibi birçok konuda önemli bilgilerin aktarıldığı programda, bugünden başlamak üzere öğrencilerin kendilerini birçok alanda geliştirmeleri, sektörde işe alımda bir adım önde olmaları için farklı alanlarda da yetkinlik sahibi olmaları, işe giriş ve yükselmede yabancı dil bilmenin önemi vurgulandı.

Konferansın son bölümünde Prof. Dr. İsmet Yıldırım ve Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ tarafından öğrencilere; kendilerini iyi tanımaları, var olan yeteneklerini geliştirmeleri ve başarı için her zaman vazgeçmeden mücadele etmeleri gerektiğiyle ilgili tavsiyelerde bulunuldu. Programın sonunda öğrenciler, sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Gelecek haftalarda düzenlenecek "Sektör – Öğrenci Buluşmaları" etkinliklerinin, Türkiye'de tarım sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar, tarım ilacı bayileri ve iş hayatında başarılara imza atmış önceki mezunların katılımlarıyla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Etkinlik, Eğitim, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Sektör-Öğrenci Buluşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü
Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
TÜSİAD başkanlarıyla ilgili iddianame kabul edildi TÜSİAD başkanlarıyla ilgili iddianame kabul edildi
Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı
Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi
89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı 89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı

08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
07:32 Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
07:12 YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü YPG ile anlaşma sonrası Suriye haritası tamamen yeşile büründü
04:34 Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
14:50 Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
14:49 Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
14:46 Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
14:41 TÜSİAD başkanlarıyla ilgili iddianame kabul edildi TÜSİAD başkanlarıyla ilgili iddianame kabul edildi
14:22 Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı
14:17 Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi Emekliler bayram ikramiyesi için rakam verdi
14:16 89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı 89 yaşındaki dededen katliam: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 09:17:35. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi'nde Sektör-Öğrenci Buluşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.