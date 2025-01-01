Düzce Üniversitesi\'nden Kazakistan\'a Eğitim

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Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, Düzce Üniversitesi'nin uluslararasılaşma çalışmaları dahilinde West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University'de bir haftalık eğitim verdi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Güçlü, Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Attila Önmez, Radyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Feyyaz Naldemir, Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gülgün Çakmak Arslan ve Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram bir hafta boyunca West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University öğretim üyeleri ve öğrencilerine seminerler verdi.

Bu organizasyon, Üniversitemizin uluslararası ilişkiler alanındaki güçlü vizyonunu pekiştirmek ve West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University ile daha derin bir iş birliği kurmak adına önemli bir adım oldu. Etkinlik, iki üniversite arasında gelecekteki iş birliklerinin temelini atarak, eğitimdeki uluslararasılaşma sürecine katkı sağladı. - DÜZCE