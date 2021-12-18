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Düzceli sanatçı ödülünü Erbaş'tan aldı - Son Dakika

Düzceli sanatçı ödülünü Erbaş'tan aldı

18.12.2021 11:13
Düzceli sanatçı ödülünü Erbaş'tan aldı

DÜZCE (İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 'Göç ve çocuk' resim yarışmasında Türkiye ikincisi olan Düzceli Ebrar Demirezen ödülünü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan aldı.

DÜZCE (İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 'Göç ve çocuk' resim yarışmasında Türkiye ikincisi olan Düzceli Ebrar Demirezen ödülünü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan aldı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kendi ülkelerinde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle göç ederek ülkemize gelen misafirlerin hakkında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla 15 ile 20 yaş arasındaki gençler arasında düzenlediği yarışmanın ödül töreni Diyanet İşleri Başkanlığında yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen törende dereceye giren resimleri eşi Seher Erbaş ile inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada yaptığı açıklamada, "Son yıllarda yaşadığımız en acı olaylardan birisi, Suriye'de kardeşlerimizin yaşamış olduğu iç savaş. Suriye hükümetinin kendi vatandaşları üzerine yağdırmış olduğu bombalardan kaçmak durumunda kalan kardeşlerimize Türkiye olarak bizler sahip çıktık" dedi.

Başkan Erbaş, göç olgusu noktasında toplumsal farkındalığı arttırmak için, "Göç ve Çocuk" temalı resim yarışması düzenlediklerini söyledi.

"Onların hayatı bir valizden ibaret"

Yarışmaya Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nde katılım sağlayarak Türkiye ikincisi olan Ebrar Demirezen, resmi ile ilgili, "Öncelikle böyle bir farkındalık oluşturduğunuz için teşekkür ederim. Ben de bu farkındalığın içerisinde olduğum için mutluyum. Resmimde onların bütün hayatını, maddi ve manevi bütün varlıklarını sadece bir valize sığdırıp ülkemize geldiklerini anlattım. Onların hayatı bir valizden ibaret" ifadelerini kullandı.

Tören, dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın elinden almalarıyla sona erdi. - DÜZCE

Düzceli sanatçı ödülünü Erbaş'tan aldı
Düzceli sanatçı ödülünü Erbaş'tan aldı
Düzceli sanatçı ödülünü Erbaş'tan aldı
Düzceli sanatçı ödülünü Erbaş'tan aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Düzce, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzceli sanatçı ödülünü Erbaş'tan aldı - Son Dakika


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