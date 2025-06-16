EDEP Toplantısı Bayburt\'ta Yapıldı

Gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Eğitime Destek Platformu (EDEP) Haziran ayı toplantısı yapıldı.

Toplantıda, eğitim alanındaki mevcut çalışmalar ve Bayburt'ta eğitim konusunda atılacak adımlar değerlendirilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası iş birliğini artırmaya yönelik fikir ve öneriler dile getirildi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleşen toplantıya, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, EDEP Bayburt İl Başkanı ve Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, EDEP Doğu Karadeniz Bölge Başkan Yardımcısı Emre Bayrak il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BAYBURT