Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Darbedildi

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem, belediye çalışanı T.U. tarafından darp edildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Öktem ve T.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında T.U., Öktem'i darbetti. Öktem, polise şikayetçi olurken gözaltına alınan T.U. emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.
T.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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