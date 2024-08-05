Edirne'de 1 kilo çeltiğin maliyeti açıklandı - Son Dakika
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Edirne'de 1 kilo çeltiğin maliyeti açıklandı

Edirne\'de 1 kilo çeltiğin maliyeti açıklandı

Edirne'de yapılan hesaplamaya göre, 1 kilo çeltiğin maliyeti 30 lira 05 kuruş olarak belirlendi. Çeltik fiyatı ise henüz açıklanmadı.

05.08.2024 17:11
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(EDİRNE) - Edirne'de bir kilogram çeltiğin üreticiye maliyet bedeli belli oldu. İpsala Ziraat Odası, Ticaret Borsası ve Çeltik Üreticileri Birliği tarafından yapılan hesaplamada, 1 kilo çeltiğin maliyeti 30 lira 05 kuruş olarak belirlendi.

İpsala Ziraat Odası, İpsala Ticaret Borsası, Karasaz Sulama Kooperatifi, Genç İşadamları Derneği, Çeltik Üreticileri Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda 2024 yılı çeltik maliyeti açıklandı. Buna göre, 1 kilo çeltiğin maliyetinin 30 lira 05 kuruş olduğu bildirildi. Çeltik fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Çeltiğin maliyet raporunda şunlar yer aldı:

"Çeltik ruhsatiye bedeli: 35 TL, kira bedeli: 8 bin TL, mazot bedeli (sürüm, kanal açma, tesviye, temizleme): bin TL, gübre bedeli: bin TL, toprak iyileştirme ve ıslah için organik madde takviyeleri: 400 TL (kükürt, leonardit vb.), tohum bedeli: bin 100 TL, zirai mücadele ve mücadele işçiliği: 2 bin 500 TL (yabancı ot mücadelesi ilaçları, mantar ilaçları ve işçilikleri), su bedeli: bin 500 TL, işçilik bedeli ve iaşe bedeli: bin 300 TL (usta, şoför, aşçı, yövmiye bedeli), Tarsim sigorta bedeli: 300 TL, finansman giderleri: 500 TL, amortisman bakım onarım gideri: bin TL, hasat: bin 800 TL (biçim, kurutma, nakliye), depolama: 600 TL, 1 dekarda çeltik maliyeti 21 bin 35 TL, ortalama 1 dekarda verim 700 kilogram, 1 kilo çeltik maliyeti 30,05 TL."

Kaynak: ANKA

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