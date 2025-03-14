Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

(EDİRNE) - Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Edirne Tabip Odası Başkanı Celal Karlıkaya, "Nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini, gün içinde dinlenebilme hakkını ve ortamını, angaryaya dönüşmeyen nöbetleri, vergide adaletin sağlanmasını, güvenceli ve emekliliğe yansıyan temel ücret talebi gibi haklarımızı ısrarla dillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu ile başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, Edirne Tabip Odası Başkanı Celal Karlıkaya, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sedat Üstündağ ve İl Sağlık Müdürü Vekili Mustafa Talha Sütçü konuşma yaptı.

"Haklarımızı ısrarla dillendirmeye devam edeceğiz"

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya, şunları kaydetti:

"2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası'nda başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu sağlık emekçilerinin mesleki özerkliğe sahip özneler olarak demokratik katılımcı tarzla örgütlenmelerine dayanan, kamusal bir anlayışla, koruyucu sağlığı esas alan, şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadele etmeye, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini, gün içinde dinlenebilme hakkını ve ortamını, angaryaya dönüşmeyen nöbetleri, vergide adaletin sağlanmasını, güvenceli ve emekliliğe yansıyan temel ücret talebi gibi haklarımızı ısrarla dillendirmeye devam edeceğiz."

"Özgürlük ve bağımsızlık kararını bütün dünyaya ilan ettiler"

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sedat Üstündağ, şunları söyledi:

"14 Mart 1919'da o günkü tıp okulunun 3'üncü sınıf öğrencisi tıbbıyeli Hikmet'in başkanlığında tıp öğrencileri, özgürlük ve bağımsızlık kararını bütün dünyaya ilan ettiler. Birinci Dünya Savaşı şartlarını düşünürsek o an için 765 tıp öğrencisinin 364'ünü şehit verdik. 1915 yılında mekteb-i şahaneye kaydolan öğrencilerin tümü Çanakkale Cephesi'nde şehit oldular. Bir yıl tıp okudu, hiç mezun veremedi."

"Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele vermektedir"

İl Sağlık Müdürü Vekili Mustafa Talha Sütçü, şunları ifade etti:

"Görevimiz tarih boyunca insanın en değerli hazinesi olan sağlını korumak ve onu iyileştirmektir. Öznesi insandır hekimliğin. Binlerce insanın umudu olduk. Gece gündüz demedik, bayram, tatil demedik. Büyük bir özveri ile insanların sağlığı için çalıştık. Azimle çalıştık, sabır gösterdik. Uykusuz, yorgunlukla geçen geceler, fedakarlıkla geçen koca bir ömür. Ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak için salgın, doğal afet her koşulda hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele vermektedirler."