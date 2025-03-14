Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı Törenle Kutlandı

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Edirne'de Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Heykeli önünde çelenk töreni düzenlendi.

14.03.2025 13:22
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Edirne'de Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

EDİRNE - Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Heykeli önünde çelenk töreni düzenlendi.

Çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Düzenlenen törene, kamu ve özel hastane hekimleri ile sağlık çalışanları katıldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyleyen Edirne İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mustafa Talha Sütçü, hekimlerin insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bir mesleğin mensupları olduklarını belirtti.

Tarih boyunca insanın en değerli hazinesi olan sağlığını korumak ve onu iyileştirmekle görevli olduklarını aktaran Sütçü, "Öznesi insandır hekimliliğin, binlerce insanın umudu olduk. Gece gündüz demedik, bayram-tatil demedik, büyük bir özveriyle insanların sağlığı için azimle çalıştık. Sabır gösterdik, uykusuz yorgunlukla geçen geceler fedakarlıkla geçen koca bir ömür... Ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak için salgın, doğal afet her şartta hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele vermektedirler. Bu mücadeleyi kendi hayatlarımızdan sağlığımızdan sevdiklerimizden ve ailelerimizden büyük fedakarlıklarda bulunarak sorumluluk bilinciyle üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getiriyoruz ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Bu vazifeyi yerine getirirken canımız pahasına kahramanca mücadele ediyoruz. Bu kahramanca mücadelede de hayatlarını kaybeden pek çok hekimimiz ve sağlık çalışanlarımız oldu. Görevi başında hayatını kaybeden şehit olan hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok önemli ve coşkuyla kutlanması gereken bir gün"

14 Mart Türk tıp tarihinin çok önemli ve coşkuyla kutlanması gereken bir gün olduğunu söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, "Birinci Dünya Savaşı şartlarını düşünürsek o an için mevcut 765 tıp öğrencisinin 364 ünü şehit verdik. 1915 yılında mektebi şahane-i ye kayıt olan öğrencilerin tümü Çanakkale cephesinde şehit oldular. Bir yıl tıp okulu hiç mezun veremedi. O anlamda ben hem şuanda aramızda olan öğrencilerimizin hem bütün Türk tıp öğrencilerinin değerli meslektaşlarımızın ve onları yetiştiren çok kıymetli öğretim üyelerimizin tıp bayramlarını kutluyorum" dedi.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Celal Karlıkaya da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Düzenlenen tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı Törenle Kutlandı - Son Dakika

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