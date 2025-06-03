Edirne'de Buğday Rekolte Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Buğday Rekolte Beklentisi

03.06.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de buğdayda dekar başına 500 kg verimle 720 bin ton üretim bekleniyor.

(EDİRNE) - Tarım ve Orman Edirne İl Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne'de bu yıl dekar başına buğdayda ortalama 500 kilogram verim, 720 bin ton  buğday üretimi beklendiğini söyledi. Bayazıt, "1 milyon  440 bin bir alanda biz bu ekilişi gerçekleştirdik. Tahmini olarak 500 kilo ve üzeri ortalama bir verim bekliyoruz. Rekolte olarak da 720 bin ton bir rekolte tahminimiz var" dedi.

Edirne Ticaret Borsası'nda, buğdayda yaklaşan hasat sezonu öncesinde üreticileri bilgilendirmek amacıyla "Hasat Öncesi Bilgilendirme" toplantısı yapıldı. Toplantıya, Edirne Ticaret Odası Başkanı Özay Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. İrfan Öztürk ve Edirneli üreticiler katıldı. Tarım ve Orman Edirne İl Müdürü Atilla Bayazıt, bu yıl Edirne'de buğday veriminde artış beklendiğini ifade etti. Edirne Ticaret Odası Başkanı Özay Öztürk ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. İrfan Öztürk de konferansta konuşma yaptı.

"Ülkemizde buğdayın önemi büyük"

Bayazıt, şunları söyledi:

"Tarımsal üretim açısından çok önemli bir coğrafyada, bölgede bulunuyoruz. Tarım bölgemizin önemli bir lokomatifi. Bölgemizin ve ilimizin bel kemiğini teşkil etmekte. Son derece verimli topraklarımız, tecrübeli üreticilerimiz ve kavimden beri gelen bir tarım kültürümüz var ki, her şeyden önce bu hepsinden daha önemli bir yer alıyor. Bunların bir araya gelmesiyle birlikte ülkemizin bitkisel üretiminde söz sahibi olduğumuz önemli ürünlerimiz var. Bunların başında hepinizin bildiği gibi çeltik geliyor, ayçiceği, kanola ve buğday. Bugünkü konumuz buğday. Bütün dünyada en çok ekilişi yapılan ürün. İnsanoğlunun toprağa ilk ektiği tohumdur buğday, o yüzden çok önemli bir yere sahip. Son derece stratejik bir ürün ve gıda olarak tüketiyoruz. Enerji ihtiyacımızın da neredeyse yüzde ellisine yakın bir şekilde buğdaydan karşılıyoruz. Ülkemizde de durum bundan, gıdadan daha fazlası. Ülkemizde buğdayın önemi büyük. Buğday bizim için bereket, nimet ve gelenek.

İstatistiklerden bahsedersek 2024 yılında 1 milyon 412 bin dekar alanda toplam 547 bin 800 ton buğday üretmişiz. 2025 yılı için tahminlerimiz var. Geçtiğimiz yıla nazaran 28 bin dekarlık artışımız var ve 1 milyon 440 bin bir alanda biz bu ekilişi gerçekleştirdik. Tahmini olarak 500 kilo ve üzeri ortalama bir verim bekliyoruz. 720 bin ton bir rekolte tahminimiz var. 2025 yılı buğday sezonundan biraz bahsedersek, biliyorsunuz ekilişlerimiz 2024 yılı Kasım ayı içerisinde başladı. Kış ve sonbahar kurak geçtiği için ekimler biraz ertelendi. Kasım ayı içerisinde başladık aralık ayı içerisinde de ekilişlerimiz tamamlandı. Özellikle aralık ayı içerisinde aldığımız yağışlarla beraber çıkışlarımız tamamlandı. Daha sonrasında ilkbaharda alınan yağmurlarla beraber gelişimlerde herhangi bir problem yaşanmadı ama ta ki nisan ayına gelene kadar. Nisan ayında ülkesel çapta bir zirai don yaşadık. Bu don neticesinde özellikle bizim yazlık karakterli çeşitlerde bir miktar etkilenme olfuğu için verimden kaybımız oldu. Mutlak kışlık ekilen ürünlerimizde bir problem yaşanmadı. Bizim ilimizde bu durumdan dolayı herhangi bir rekorte kaybı yaşanmadı."

"Ensitümüzde çalışmalar yapılıyor"

Başkan Öztürk, şunları kaydetti:

"Global ısınmanın etkileriyle birlikte ciddi anlamda iklim değişikliği ve sıcaklık değerlerimizde değişiklikler var. Ensitümüzde de bununla ilgili konularda değişik çalışmalar yapılıyor. Hasat öncesi toplantımızda bugün Toprak Mahsülleri Ofisi'miz taban fiyatımızı açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah üreticilerimiz fiyattan memnun olur. Bayramdan sonra bölgemizde harman başlayacak. İnşallah bereketli bir harman olur."

"Kış öncesi yetersiz bir gelişme var"

Dr. İrfan Öztürk, şunları söyledi:

"Bu yıl ilk defa geç dönemde gelen yağışlardan dolayı bitkilerde çıkış aralık ayı içerisinde oldu. Tahıllarda da verimde kış öncesi kardeşlenme ve kök gelişimini sağlanması önemli unsurlardan biri. Bu mart ayına kadar kaldı. Kış öncesi yetersiz bir gelişme var. Bunda en büyük etki hem ayçiceğinde hem de buğdayda kalıt etkisi maalesef uzun süren kimyasal ilaçlar var. Kurak koşullarda ve kumsal topraklarda bu biraz daha ilaçların etkisinden dolayı uzayabiliyor. Bunun haricinde kış dönemi içerisinde bazı iç içe türler var tahıllarda. Soğuklanma ihtiyacı fazla olan. Bunların gerekli soğuklanma ihtiyacını karşılayamadığı için bitki fenolojisinde bazı bölgelerde sıkıntılar yaşandı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Edirne, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Buğday Rekolte Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:09:12. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Buğday Rekolte Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.