Edirne'de CHP Ön Seçiminde Yoğun Katılım - Son Dakika
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Edirne'de CHP Ön Seçiminde Yoğun Katılım

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Edirne'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek için düzenlediği ön seçimde partililer ve vatandaşlar yoğun bir katılımla oy kullanıyor. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, hukukun üstünlüğü vurgusuyla seçim sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti.

23.03.2025 13:00  Güncelleme: 13:13
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(EDİRNE) - CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde Edirne'de partililer ve vatandaşlar yoğun bir katılımla oylarını kullanmaya devam ediyor. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Seçimle alamadıklarınızı bu şekilde geri alamazsınız. Hukuksuz yöntemlerle geri alamazsınız. Tüm hemşehrilerimiz bu hukuksuzluğun karşısında dimdik ayakta duruyorlar" dedi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sabah 09.00'da başlayan ön seçim, akşam saat 17.00'da sona erecek. İl genelinde toplam 14 bin 381 üye ön seçimde oy kullanacak. Ön seçimde Edirne genelinde gezici ve seyyar sandıklar da dahil toplam 34 sandık bulunuyor. Edirne merkezde ise 11 sabit, 6 gezici olmak üzere toplam 17 sandık yer alıyor.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Atatürk Kültür Merkezi'ne gelerek oyunu kullandı. Burada gazetecilere açıklama yapan Akın, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğüne olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

"Bize yakışan güçlü durmak, mücadeleye devam etmek. Zor günlerden geçiyoruz ama egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Seçimle alamadıklarınızı bu şekilde geri alamazsınız. Hukuksuz yöntemlerle geri alamazsınız. Tüm hemşehrilerimiz bu hukuksuzluğun karşısında dimdik ayakta duruyorlar. Sabah saatlerinden beri Türkiye'nin farklı şehirlerinden mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Çok yoğun bir katılım söz konusu. Bu her geçen saat artarak devam edecek. Biz de bütün gün sürecin takipçisi olacağız. Asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

Oy kullanmaya gelen bir vatandaş da, özgürlük ve demokrasi için burada olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de CHP Ön Seçiminde Yoğun Katılım - Son Dakika

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