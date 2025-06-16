(EDİRNE) - Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına, Edirne Kent Lokantası'nda yemekler ücretsiz dağıtıldı. Hayır yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı.
Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümün 7'nci gününde, Edirne Kent Lokantası'nda hayır yemeği dağıtıldı.
Menüde mercimek çorbası, dana kavurma, pirinç pilavı, irmik helvası, ekmek, ayran ve suyun yer aldığı yemeğe, çok sayıda kişi katıldı.
Son Dakika › Yerel › Edirne'de Ferdi Zeyrek Anısına Ücretsiz Hayır Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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