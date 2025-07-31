Edirne\'de Genç Kadın Sera Kurdu, Taleplere Yetişemiyor

Edirne'de tekstil fabrikasındaki işini bırakarak yüzde 75 devlet desteğiyle kurduğu serada yetiştirdiği ürünlerin satışını gerçekleştiren genç kadın, taleplere yetişemediğini belirterek, sera sayısını artırdı.

Edirne'de çalıştığı fabrikadan ayrılarak tarım sektörüne atılan Sevda Öngelen Çam, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 75 hibeli Sera Kurulumu Projesi'nden faydalandı. Merkez Karakasım köyünde oluşturulan serada 'İyi Tarım' onaylı ürünler yetiştirmeye başlayan Çam, müşterilerden gelen taleplere yetişemez oldu.

Sabahın erken saatlerinde seradan topladığı salatalık, domates ve biberleri, oluşturduğu WhatsApp grubunda paylaşan Çam, talep eden müşterilerinin evine getirerek satışını gerçekleştiriyor. Ürünlerin satışından elde ettiği gelirle ikinci serasını kuran Çam, taleplere yetişmek için daha fazla ürün yetiştirmeye başladı. Üçüncü serasının hayata geçmesi için gün sayan Çam, üretimin önemine dikkat çekti. - EDİRNE