Edirne'de İmamoğlu'na Sahip Çıkıldı - Son Dakika
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Edirne'de İmamoğlu'na Sahip Çıkıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Edirne'de toplanan kalabalık, CHP milletvekilleri ve yerel yöneticilerin katılımıyla kararlılık mesajları verdi.

21.03.2025 13:03  Güncelleme: 13:52
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(EDİRNE) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması Edirne'de protesto etti. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Hiç kimse bizi yıldıramayacak ve hiç kimse yolumuzdan dindiremeyecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Şükrüpaşa Mahallesi, İlhami Ertem Caddesi, Dinlenti Park Kafe önünde toplanan vatandaşlar, ellerinden Türk bayrakları ve dövizlerle, Edirne Gar Meydanı'na yürüdü. Gar Meydanı'na ulaşan kalabalık burada andımızı okudu. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, basın açıklamasında bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan bizlere emanet, Ekrem Başkan uyumuyorsa biz de uyumayacağız. O korkmuyorsa biz de korkmayacağız. O susmuyorsa biz de susmayacağız. Peki Edirneli hemşehrilerim size sesleniyorum; Korkuyor muyuz? Susacak mıyız? Mücadeleden vazgeçecek miyiz? Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var."

"Gözümüzü bir dakika olsun o kötülüklerden ayırmayacağız"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, şunları söyledi:

"Hiç kimse bizi yıldıramayacak ve hiç kimse yolumuzdan döndüremeyecek. İyi ki varsınız. Zıplayın da onlar görsün. Ne kadar habecisi olsa da tedbiri elden bırakmayacağız. Hiçbir şekilde yolumuzdan döndürülmemek için gözümüzü bir dakika olsun o kötülüklerden ayırmayacağız. Bir gözümüz de hedefe doğru yeniden bu ülkeyi ikinci yüzyılında kurucu gücün enerjisiyle ve sizlerin gücü, isteğiyle yeniden ait olduğu Atatürkçü kimliğiyle cumhuriyetine yeniden kavuşturacağız. Buna inanıyorum, sizlerle beraber yapacağız."

"Millet iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz"

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı da, "Bugün buradayız ve sadece haksızlıklara karşı öfkemizi değil, kararlılığımızı da haykırıyoruz. Bugün burada olmasaydık sessiz kalsaydık bu ülkenin geleceğine ihanetimiz çok büyük olacaktı. Biz hukukun sıradanlaşmasına adaletin ayaklar altına alınmasına millet iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de İmamoğlu'na Sahip Çıkıldı - Son Dakika

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