Edirne'de Osmanlı Mirası İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Osmanlı Mirası İlgi Görüyor

Ramazan'da Edirne'deki türbe ve Balaban Paşa Mescidi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

21.03.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de vatandaşlar, Ramazan ayında aslına uygun olarak yapılan Osmanlı Cihan Devleti döneminde Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası olan İslam alimi Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesine ve Balaban Paşa Mescidi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Edirne'de vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası ve aynı zamanda Muhammed Harezmi Hazretlerinin de talebesi olan büyük İslam alimi Muhammed Bin Kutbüddin İzniki (rahmetullah aleyh) Hazretlerinin de kabrinin olduğu mekana ve eski temeline ulaşılarak inşa edilen Balaban Paşa Mescidi'ne mübarek Ramazan ayında yoğun ilgi gösteriyor.

Edirne'nin tarihini gün yüzüne çıkan hazinelerinden biri olan mescidin, aslına uygun şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılması ise Edirneli vatandaşlara büyük sevinç yaşattı.

Tunca Nehri kenarında bulunan ve yeniden Edirne'ye kazandırılan mescitte vatandaşlar namazlarını kılıyor ve bahçesinde bulunan Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesinde ellerini semaya açarak dua ediyor.

"Aslına uygun olarak yeniden restore edildi"

Bu cuma Balaban Paşa Mescidi'nde vaaz veren Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, Balaban Paşa Camii'nin 1400'lü yılların başında Balaban Paşa tarafından inşa edildiğini belirterek, "Caminin haziresinde hem kendi naaşı hem de eşinin naaşı burada bulunmaktadır. Aynı zamanda da Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesi de kabri şerifleri de burada bulunmaktadır. Tabii camimiz 2023 yılında yeni aslına uygun olarak yeniden restore edilince restore edildikten sonra vatandaşlarımız camiyi ziyaret ediyorlar. Aynı zamanda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin de ziyaret ediyorlar tabi dua ediyorlar" dedi.

"Çok güzel bir mescit olmuş"

Vatandaşlardan Osman Korkmaz da, "Efendim, öncelikle bu güzel mescidi yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir mescit olmuş. Geldik cumamızı kıldık, Ramazan ayında güzel bir gün geçirdik. Muhammed Bin Kutbüddin İzniki Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik, namazımızı kıldık. Şimdi evimize dönüyoruz. Bütün Edirne halkının buraya gelmelerini, namaz ibadetlerini yapmalarını ve türbeyi ziyaret etmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Osmanlı, Balaban, edirne, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Osmanlı Mirası İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.

15:27 Başsavcılıktan Özgür Özel’in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:51:28. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Osmanlı Mirası İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement