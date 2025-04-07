Edirne'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! - Son Dakika
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Edirne'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi!

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Edirne Belediye Meclisi, ETUS sivil yolcu indi bindi ücretlerine yüzde 15 zam yaptı. Öğrenci ücretindeki zam farkı ise belediye tarafından karşılanacak.

07.04.2025 19:31  Güncelleme: 20:58
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(EDİRNE) - Edirne Belediye Meclisi, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) sivil yolcu indi bindi ücretlerine yüzde 15 oranında zam kararı aldı. Öğrenci ücretine yapılan 2 lira 45 kuruşluk zam farkı ise Edirne Belediyesi tarafından karşılanacak. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Benim en önemsediğim konu öğrenci kardeşlerim. Onlar gerçekten çok zor ekonomik koşullar altında. Kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman maddi imkansızlıklar nedeniyle hem sosyalleşemedikleri gibi hem de ulaşımı kullanmakta zorluk yaşıyorlar" dedi.

Edirne Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısı Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında gerçekleşti. Mecliste alınan kararla ETUS'un yeni zamlı tarifesiyle sivil indi bindi ücreti kent kartla 23 liradan, 26 lira 45 kuruşa yükseldi. Öğrenci ücreti ise yüzde 15'lik zam farkı Edirne Belediyesi tarafından karşılamak üzere 16 lira 30 kuruş olarak sabit kaldı.

"2 lira 45 kuruşluk farkı bizler karşılayacağız"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

"Benim en önemsediğim konu öğrenci kardeşlerim. Onlar gerçekten çok zor ekonomik koşullar altında. Kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman maddi imkansızlıklar nedeniyle hem sosyalleşemedikleri gibi hem de ulaşımı kullanmakta zorluk yaşıyorlar. Doğlayısıyla biz de onların en azından bu yüküne zam yapmıyoruz. Edirne Belediyesi olarak esnafı da mağdur etmemek adına aradaki 2 lira 45 kuruşluk farkı bizler karşılayacağız."

AK Partili Meclis Üyesi Necamettin Attay, ETUS şoförlerinin 65 yaş üstü ücretsiz seyahat eden yolculara kötü davranış sergilediğini ifade ederek "Bir gün yaşlanacağımızı düşünerek ETUS yönetimi, şoförlerin vatandaşlara hitaplarıyla ilgili sıkıntıları çözmesi gerekiyor." dedi.

"Edirne halkının verdiği vergiler Edirne halkına hizmet olarak geri dönüyor"

CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar, ETUS şoförlerinin davranışlarıyla ilgili yaptırımlar olacağını kaydederek, "hangi araca kaç kişi biniyorsa ücretsiz ay sonunda yapılacak hesaplama sonucunda her binişin yarı ücretini biz belediye olarak ilgili araç sahibine ödeyeceğiz. 65 yaş üzerindeki olumsuz tutumlar sona erecektir. Bundan sonra 65 yaş üstü ETUS'a rahatla binebilir. Edirne Belediyesi onun biletinin ücretinin yarısını bizzat kendi kasasından karşılıyor. Edirne halkının verdiği vergiler Edirne halkına hizmet olarak geri dönüyor. ETUS ilgili plaka, şoför hakkında yapılan haklı bir şikayet olursa, o araç bu ay ki destekten mahrum kalacak. 65 yaş üstü yarı ücretini ödediğimiz ve öğrenciler için 2 lira 45 kuruşun ödenmeyeceğine dair karar aldık. Yine aynı şekilde bu tutum ve davranışlar bir ay içerisinde 3 kere tekrarlanırsa bu araç plakası tamamen 3 aylık gelir desteğinden mahrum kalacak." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! - Son Dakika

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