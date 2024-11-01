Edirne'de Yakup İçin İzmarit Bağışı - Son Dakika
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Edirne'de Yakup İçin İzmarit Bağışı

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Edirne'de esnaflar, DMD'li 4 yaşındaki Yakup için sigara izmariti atma cezasını bağışa dönüştürdü.

01.11.2024 13:26
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(EDİRNE) - Edirne'de bazı esnaf,  kas hastalığıyla mücadele eden Duchenne Musküler Distrofi (DMD) 4 yaşındaki Yakup Çalık'ın tedavisine destek olmak amacıyla kampanya başlattı.

Edirne'de kas hastalığıyla mücadele eden Yakup Çalık'ın tedavisine destek olmak için yere sigara izmariti atanlar kumbaraya 50 lira bağış yapıyor. Kısa sürede yayılan kampanyaya vatandaşlar da destek vermeye başladığı ifade edildi.

Esnaf Bürçehan Oral yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizim burada bir sıkıntımız vardı. Meydanımızın temizlik konusunda, elimizde süpürgeyle temizliyorduk. Biz esnaflar sigara içtikten sonra izmaritini yere attığımızı fark ettik. Önüne nasıl geçeriz diye düşünürken yan komşumun aklına geldi. O zaman 'Yere atılan her izmarit için yardım yapalım' dedik. Edirne'de DMD hastası Yakup Çekil var. Onun kumbaraları da her esnafın dükkanında mevcut. O, 50 lirayı da bu kumbaraya atarız. Hem temizlik kampanyası başlamış olur hem de Yakup'a da katkımız olur düşüncesiyle 2 gün oldu başlayalı. 2 günde de sokağımız temiz olmaya başladı."

Esnafi Okan Yalova da şunları söyledi:

"Hepimiz anne babayız. 'Kardeşimize yardımcı olalım' dedik. Sigara izmaritini yere atan herkes Yakup Çalık kardeşimizin kumbarasına 50 lirasını atacak. Zaten kimse de karşı gelmedi. Çünkü bu insanlık görevi herkesin başına gelebilir. Bütün mahalle katıldı. Şu anda yoldan geçen müşterilere söylüyoruz, onlar bile yere sigara atıyor, yerde sigarayı alıyor, kumbaraya 50 lira atmak için."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Yakup İçin İzmarit Bağışı - Son Dakika

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