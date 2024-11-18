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Edirne'de Yumurtaya Zam

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Edirne'de yumurta fiyatları hızla artarken, esnaf büyük boy yumurta satmamaya karar verdi.

18.11.2024 17:47
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(EDİRNE) - Edirne'de tavuk yumurtası fiyatları, gelen zamlarla birlikte hızla yükseldi. Esnaf Bürçehan Oral, "Geçen haftaya kadar büyük boy 15'li yumurtayı 55 liraya satarken şu an orta boy 15'li yumurtayı 55 liraya alamaz duruma geldim. Bu sebepten dolayı dükkanımızda büyük boy satmama kararı aldık, satamıyoruz" dedi.

Tavuk yumurtasına üst üste gelen zamlar vatandaşın belini büküyor. Kentte köy yumurtasının tanesi 7 liradan satılıyor. Bazı esnaflarda ise 15'li orta boy yumurtanın satış fiyatı ise 65 liraya kadar yükseldi.

"Kar marjımızı minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz"

Esnaf Bürçehan Oral, şunları kaydetti:

"Geçen hafta köy yumurtasının tanesini 6 liraya satıyordum. Toptancıdan aldığımız maliyetlerimizin yükselmesinden dolayı 7 liraya satmak zorunda kaldık. Yumurta fiyatlarında yukarı yükseliş başladı. Geçen haftaya kadar büyük boy 15'li yumurtayı 55 liraya satarken şu an orta boy 15'li yumurtayı 55 liraya alamaz duruma geldim. Bu sebepten dolayı dükkanımızda büyük boy satmama kararı aldık, satamıyoruz. Gelen müşterimize onu satmaya kalkarsam 70- 75 lira arası bir fiyat sunmam gerekecek ki bu da çok yüksek fiyat olacak. O yüzden orta boy 15'li yumurta satmayı tercih ettik. Orta boy 15'li, yumurta fiyatı 65 lira. Bu fiyat politikasında kar marjımızı minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz."

Edirne\'de Yumurtaya Zam
Kaynak: ANKA

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