Edirne'nin bu köyünde her bayram öncesi mevlit geleneği asırlardır sürüyor - Son Dakika
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Edirne'nin bu köyünde her bayram öncesi mevlit geleneği asırlardır sürüyor

Edirne\'nin bu köyünde her bayram öncesi mevlit geleneği asırlardır sürüyor
06.06.2025 15:48
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Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde asırlardır sürdürülen gelenek, her bayram öncesinde manevi bir buluşmaya dönüşüyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde asırlardır sürdürülen gelenek, her bayram öncesinde manevi bir buluşmaya dönüşüyor. Köy halkı, bayram öncesi bir araya gelerek hem şehitlerini anıyor hem de dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatıyor.

Her dini bayramdan bir gün önce hayvan kesilerek, köy şehitliğinde ve kabristanda Mevlid-i Şerif programı düzenleniyor. Başta şehitler olmak üzere vefat eden tüm köy büyüklerinin ve yakınlarının ruhlarına dualar gönderiliyor. Asırlardır sürdürülen geleneğe göre sabah saatlerinden itibaren köyde hareketlilik başlıyor. Çocuklar, ellerinde poşetlerle şeker toplamak için ev ev dolaşıyor. İkindi namazının ardından ise tüm köy halkı camide bir araya gelerek mevlid programına katılıyor. Mevlidin ardından etlerle hazırlanan pilav, ayran ve tahin helvası, katılımcılara ikram ediliyor. Komşu köylerden ve Edirne merkez ile ilçelerinden gelen misafirler de bu anlamlı güne ortak oluyor.

Köy Muhtarı Naci Paşa, geleneğin yıllardır büyük bir özenle sürdürüldüğünü belirterek, "Bayramların arefe günlerinde çocuklar şeker toplamaya çıkar, köyü gezer. Evleri dolaştıktan sonra ikindi namazıyla birlikte mevlid okutuyoruz. Ardından da pilav ikramımız oluyor. Komşu köylerden, Edirne'den, ilçelerden misafirlerimiz geliyor. Hepsinden Allah razı olsun. Bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Geçkinli Köyü Muhtarlığı ve köy sakinlerinin ortak çabasıyla yaşatılan gelenek, birlik ve beraberliğin yanı sıra vefa duygusunu da pekiştiriyor. Geçmişi hatırlamak, şehitlerin manevi mirasına sahip çıkmak ve köy kültürünü yeni nesillere aktarmak adına önemli bir rol üstlenen etkilik, bu yıl da duygu dolu anlara sahne oldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'nin bu köyünde her bayram öncesi mevlit geleneği asırlardır sürüyor - Son Dakika

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