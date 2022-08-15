Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: "Üreticilerimizin 745 Litre Mazot Alabileceği Gibi Fiyat Oluşturacağını Umuyoruz ve Bekliyoruz" - Son Dakika
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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: "Üreticilerimizin 745 Litre Mazot Alabileceği Gibi Fiyat Oluşturacağını Umuyoruz ve Bekliyoruz"

15.08.2022 17:52
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: "Üreticilerimizin 745 Litre Mazot Alabileceği Gibi Fiyat Oluşturacağını Umuyoruz ve Bekliyoruz"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, geçen yıl ayçiçek üreticisinin bir ton ayçiçek satarak 745 litre mazot alabildiğini bu yıl da açıklanacak fiyatla aynı oranda çiftçilerin mazot alabilmesi gerektiğini söyledi.  Arabacı “yine üreticilerimizin 745 litre mazot alabileceği gibi fiyat oluşturacağını umuyoruz ve bekliyoruz. Bakanlığımızın bu hasat döneminde gümrük vergilerini bir tık yükselterek üreticilerimizin refah payını da düşünerek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda böyle bir fiyat beklentisi var. İnşallah gerekli müdahaleyi yapacaklarına inanıyorum” dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, geçen yıl ayçiçek üreticisinin bir ton ayçiçek satarak 745 litre mazot alabildiğini bu yıl da açıklanacak fiyatla aynı oranda çiftçilerin mazot alabilmesi gerektiğini söyledi.  Arabacı "yine üreticilerimizin 745 litre mazot alabileceği gibi fiyat oluşturacağını umuyoruz ve bekliyoruz. Bakanlığımızın bu hasat döneminde gümrük vergilerini bir tık yükselterek üreticilerimizin refah payını da düşünerek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda böyle bir fiyat beklentisi var. İnşallah gerekli müdahaleyi yapacaklarına inanıyorum" dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı Trakya Birlik'in henüz fiyat açıklamadığını ifade ederek, bu yıl çiftçinin 745 litre mazot alabilmesi için ayçiçek taban fiyatının 17 lira 50 kuruş açıklanması gerektiğini ifade etti.

"ŞU AN MAALESEF PİYASADAKİ AYÇİÇEK FİYATLARI İSTENİLEN BİR ORANDA DEĞİL"

Ayçiçekte kilogram üretim maliyetinin 10 ila 11 arasında olduğunu kaydeden Arabacı, "Geçen yıl ayçiçeğinde Trakya Birlik'in alım fiyatı 5 lira 40 kuruştu. Kış dönemine doğru 17 liralara kadar çıktı. Doğal olarak bu yıl üreticinin Ukrayna-Rusya savaşı olmasından dolayı beklentisi daha da arttı. Şu an maalesef piyasadaki ayçiçek fiyatları istenilen bir oranda değil. Maliyetlerimize baktığımızda neredeyse maliyet fiyatına yurt dışından ürün geliyor. Bu dönemde fiyatların bu kadar düşük olması ve aynı zamanda da bakanlığın tam hasat döneminde sıfır gümrükle dışarıdan mal getirmesi, maliyetlerimizle uyuşmuyor. Talebimiz bakanlığımızın gümrük vergilerini bir miktar olsun yükseltmesi ve bizim yaptığımız maliyetlerle çakışıp üreticinin beklentisi doğrultusunda bir fiyat oluşması. Maliyetlere baktığımızda dekara 10-11 lira civarında sadece maliyet gözüküyor. Biz 745 litre mazotu alabilmek için bugünkü şartlarda ayçiçeği fiyatının 17,5 lira olması gerekiyor. Bugünkü piyasalarda ise 10-11 lira gibi rakamlarla yurt dışından bölgemize ayçiçeği geliyor. Burada bakanlığın üreticilerin beklentisini karşılayabilecek oranda fiyat oluşmasını sağlaması gerekiyor" dedi.

"YİNE ÜRETİCİLERİMİZİN 745 LİTRE MAZOT ALABİLECEĞİ GİBİ FİYAT OLUŞTURACAĞINI UMUYORUZ VE BEKLİYORUZ"

Arabacı, ayçiçeğinde hasadın başladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Geçen yıl ayçiçek fiyatımız 5,40 liraydı. Bu fiyatla üreticilerimiz 745 litre mazot alabiliyordu. Biz üreticiler olarak geçen yılki fiyatın bir tık üzerine çıkmak istiyoruz, tabii ki. Şu anki piyasalara baktığımızda öyle bir rakam yok, piyasalarda. Burada hem Trakya Birlik'in hem de bakanlığımızın gerekli müdahaleyi yapacağını, yine üreticilerimizin 745 litre mazot alabileceği gibi fiyat oluşturacağını umuyoruz ve bekliyoruz. Bakanlığımızın bu hasat döneminde gümrük vergilerini bir tık yükselterek üreticilerimizin refah payını da düşünerek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda böyle bir fiyat beklentisi var. İnşallah gerekli müdahaleyi yapacaklarına inanıyorum."

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Kaynak: ANKA

Hüseyin Arabacı, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: 'Üreticilerimizin 745 Litre Mazot Alabileceği Gibi Fiyat Oluşturacağını Umuyoruz ve Bekliyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı: "Üreticilerimizin 745 Litre Mazot Alabileceği Gibi Fiyat Oluşturacağını Umuyoruz ve Bekliyoruz" - Son Dakika
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