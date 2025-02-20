Edirneli Çiftçiden Destek Tepkisi

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(EDİRNE) - Edirneli buğday üreticisi Erdal Akgün, 2024 yılında hasadı yapılmış tarım ürünlerinden tek kuruş destek alamadıklarını söyledi. Akgün, "2023 yılında ekimi yapılıp 2024 yılında hasadı yapılmış olan ürünlerin tamamından 2025 yılının yarısı olmasına rağmen daha tek kuruş destek almış değiliz. Bir anlamda eksik işçilikler yapıyoruz" dedi.

Edirneli buğday üreticisi Erdal Akgün, Edirne'de etkili olan kar yağışının buğday üreticisinin yüzünü güldürdüğünü ancak destekleme alamadıklarını belirterek gübreye yüzde 42 ile 48 arasında zam geldiğini dile getirdi.

"Kar yağışı çiftçiye moral oldu. 'Bir kar yağışı bir üre' deriz biz, öteden beri. Gerçekten mükemmel bir yağış aldık. Bu kadar hava tahmin raporlarında da göstermiyordu. Ülkemizin her tarafında güzel bir kar yağışı var. Bu kalite olarak da yansıyacak" diyen Akgün, şunları kaydetti:

"Keşke gübremizi tam olarak atabilsek. Buğdayımıza, tarlamıza daha güzel hizmet edebilsek. Ama bu ekonomik zorluklarda hizmet etme açığı yaşanıyor. Bir anlamda eksik işçilikler yapıyoruz. Birinci gübreyi atan var atamayan çiftçiler var. ikinci gübre zamanı geldi, desteklerden hiç hayır haber yok. Bir kuruş daha destek alamadık. Çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Alacağımız destek zaten gübreye yüzde 42 ile 48 arasında zam geldi. Mazota zam gelmeyen gün yok. Tarım girdilerine zam gelmediği gün yok. Ama bizim temsilcimiz olan Ziraat Odaları Genel Başkanı maalesef 20-25 yıldan beri hiçbir defa üreticinin arkasında olmadı ve uyumaya devam ediyor. Ziraat Odaları Genel Başkanı'nı istifaya davet ediyorum. Hiçbir zaman üreticinin yanında olmadığı için. 2023 yılında ekimi yapılıp 2024 yılında hasadı yapılmış olan ürünlerin tamamından 2025 yılının yarısı olmasına rağmen daha tek kuruş destek almış değiliz."