Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Personelini Ziyaret Etti

Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Personelini Ziyaret Etti

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yeni yıl öncesinde belediye personelini ziyaret etti. Çalışanların yeni yılını kutlayarak küçük hediyeler veren Ertaş, onların özverili çalışmaları için teşekkür etti. Personel, başkanın bu jestinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

31.12.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye personelini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti. Başkan Ertaş, özverili çalışmaları nedeniyle tüm çalışanlara teşekkür ederken, onların yeni yılını kutladı.

Yeni yıl öncesinde belediyede görev yapan daire müdürleri ve personeli tek tek ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çalışanlara küçük hediyeler takdim ederek yeni yıl dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Başkan Ertaş, personele hitaben yaptığı konuşmada, Edremit'e olan katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Edremit'imiz için gece gündüz demeden, özveriyle çalışan değerli mesai arkadaşlarımın yeni yılını kutladım. Birlikte çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğum büyük aileme başarılı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda da omuz omuza, el ele Edremit'imiz için çalışmaya devam edeceğiz," diyen Başkan Ertaş, 2024 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Belediye personeli, Başkan Ertaş'ın bu jestinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkürlerini iletti. Başkan Ertaş'ın ziyaretleri sırasında samimi diyaloglar yaşanırken, personelin motivasyonunun arttığı gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Personelini Ziyaret Etti - Son Dakika

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