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Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı - Son Dakika

Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı

09.12.2021 17:38

Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ilçe merkezinde doğalgaz, telekomünikasyon ve elektrik altyapısı nedeniyle kazılan yollar için seferberlik ilan etti.

Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ilçe merkezinde doğalgaz, telekomünikasyon ve elektrik altyapısı nedeniyle kazılan yollar için seferberlik ilan etti. Başkan Selman Hasan Arslan, tüm kent genelinde diğer kurumlar tarafından yürütülen kazı çalışmalarını durdurdu. Bozulan yolların yapılması için 130 kişilik ekiple 24 saat esaslı çalışma başlatıldı.

Doğalgaz ve diğer altyapı kazıları durduruldu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ilçe genelinde devam eden doğalgaz, internet ve telekomünikasyon altyapısı nedeniyle yolların kazılmasını durdurdu. Belediye dışında ki kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarla cadde ve sokaklar yağmurlu havalarla birlikte vatandaş için çileye dönüşürken Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yolların yapımı için 130 kişilik ekiple 24 saat esasına göre çalışma başlattı.

130 personel ile 24 saat sahada

Edremit merkezinde, Camivasat ve Cumhuriyet Mahallleri başta olmak üzere bozulan yolların yapımı için sabahın ilk ışıkları ile birlikte 130 personel, 16 iş makinası, 14 kamyon, 10 küçük kepçe, 3 yükleyici kepçe 8 traktör, 3 ekskavatör, 2 grayder iş başı yaptı.

Bülent Ecevit Bulvarı, İstasyon Caddesi, 9 Eylül Caddesi, İnönü Caddesi, Baraj Caddesi, Gençlik Caddesi, İleri Caddesi, Pazartesi Pazarı ve bağlantılı sokaklarda yol, asfalt, parke taş gibi üst yapı düzenlemelerine dört bir koldan hız verildi.

'Edremitliler her şeyin üstünde'

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi olarak 8 Aralık itibari ile Edremit genelinde doğalgaz, fiber optik, elektrik ve telekomünikasyon işleri için yürütülen kazı çalışmalarını durdurduklarını açıkladı.

Başkan Arslan, Edremit'in ve Edremitlilerin her şeyin üstünde olduğunu belirterek; "Çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımız yapılması için Fen İşleri Müdürlüğümüze yatığımız takviyeler ile oluşturduğumuz 130 kişilik ekiple seferberlik başlattık. İlk olarak 10 günlük bir program ile 24 saat çalışarak ana arterler ve onlara açılan ara lokasyonlar başta olmak üzere kentimizin tüm cadde ve sokaklarını düzenleyeceğiz.

Doğalgaz başta olmak üzere telekomünikasyon ve elektrik hatları nedeniyle kazılan yollarda ki kötü görüntüyü ortadan kaldıracağız" dedi.

Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı
Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı
Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı
Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı
Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı
Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı
Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı

Edremit Belediyesi, Telekomünikasyon, Doğalgaz, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi yol seferberliği başlattı - Son Dakika


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