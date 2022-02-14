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Edremit Körfezinde bir günde iki mevsim yaşanıyor - Son Dakika

Edremit Körfezinde bir günde iki mevsim yaşanıyor

14.02.2022 11:56
Edremit Körfezinde bir günde iki mevsim yaşanıyor

Edremit Körfezi yöresinde bir günde iki mevsim yaşanıyor.

Edremit Körfezi yöresinde bir günde iki mevsim yaşanıyor. Burhaniye ve Edremit sahilinde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar, Kazdağlarında da kar keyfi yaşadı.

Burhaniye ve Edremit sahilinde yaşanan ılık hava nedeni ile badem ağaçları çiçek açmaya başlarken, güneşli havada sahiller doldu. Bu arada Kazdağlarına giden vatandaşlarda kar keyfi yaşadı. Edremit Körfezinde yaşamaktan mutlu olduğunu anlatan emekli Elektrik Teknisyeni Ramazan Şevik, bir günde iki mevsimi birlikte yaşadıklarını söyledi. Ramazan Şevik, "Güzel havayı görünce Ören sahiline geldik. Burada güneşlendikten sonra da Kazdağlarına çıktık. Hanlar mevkiinde çocuklar kar topu oynadı. Bizde piknik yaptık. Körfezimiz çok güzel. Aynı gün içinde iki mevsimi yaşıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Edremit Körfezinde bir günde iki mevsim yaşanıyor
Edremit Körfezinde bir günde iki mevsim yaşanıyor
Edremit Körfezinde bir günde iki mevsim yaşanıyor
Edremit Körfezinde bir günde iki mevsim yaşanıyor

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Edremit Körfezi, Edremit, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Körfezinde bir günde iki mevsim yaşanıyor - Son Dakika


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