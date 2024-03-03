Edremit'te korkutan yangın - Son Dakika
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Yerel

Edremit'te korkutan yangın

Van'ın Edremit ilçesindeki bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esentepe Mahallesi'ndeki TOKİ 14. Etap K1-23 numaralı binanın zemin katındaki sığınakta meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen site sakinlerine sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

03.03.2024 20:36  Güncelleme: 20:41
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Edremit'te korkutan yangın

VAN - Van'ın Edremit ilçesindeki bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esentepe Mahallesi'ndeki TOKİ 14. Etap K1-23 numaralı binanın zemin katındaki sığınakta meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen site sakinlerine sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale ederken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te korkutan yangın - Son Dakika

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