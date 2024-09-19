Efeler Belediye Başkanı: 450 İmar Dosyasını İnceledik

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin göreve geldiği süreden bu yana geçen zaman içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 450 dosyayı incelemeye aldıklarını ifade etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin gündeme dair yaptığı basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Yetişkin, görevi devraldığı günden bu yana İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 450 dosyayı incelemeye aldıklarını kaydederek, "Ruhsat bekleyen şu anda 162 dosyamız var. 93 tanesi geçmiş dönemden kalma. 69 tanesi de bu döneme ait. Geçmiş dönemden kalanlar, bizim de incelemeye aldığımız dosyalar da dahil olmak üzere yeniden projelendirilip yeniden yönetmeliğe uygun hale gelmesi zorunda kalacaktır. Biz en son aşamaya gelmiş ruhsatların tamamını geçen haftalarda zaten verdik. İncelemelerimize devam ediyoruz. Kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Burada bir bekleme süresinden bahsetmektense inceleme süresinden bahsetmek daha doğru" ifadelerini kullandı. - AYDIN