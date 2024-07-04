Efeler Belediyesi Hava Kalitesini Kontrol Ediyor

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Efeler Belediyesi, halk sağlığını ve vatandaşların yaşam kalitesini koruma amacıyla havadaki hidrojen sülfür (H2S) ölçümlerini periyodik olarak gerçekleştirmeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, halk arasında çürük yumurta kokusu olarak bilinen ve insan sağlığına zararlı etkileri olan havadaki hidrojen sülfür gazının seviyesini mobil cihazla tespit ediyor. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirtilen limitler dikkate alınarak yapılan çalışmalarla, Efeler ilçesindeki mahallelerin hava kalitesi sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. Efeler Belediyesi bu ölçümlerle, özellikle jeotermal enerji santrallerinden kaynaklanabilecek hava kirliliğini önlemeyi amaçlıyor.

Efeler Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği H2S ölçümlerinin sonuçlarını belediyenin resmi internet adresi olan efeler.bel.tr adresinden yayınlayarak, halkı şeffaf bir şekilde bilgilendiriyor. Bu sayede, vatandaşlar mahallelerindeki hava kalitesi hakkında güncel bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Efeler için, H2S ölçümleri ve diğer çevresel koruma önlemlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - AYDIN