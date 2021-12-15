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Efeler Belediyesi'nin acı günü - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nin acı günü

15.12.2021 10:25
Efeler Belediyesi'nin acı günü

Efeler Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karakoç hayatını kaybetti.

Efeler Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karakoç hayatını kaybetti.

Efeler Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Ali Karakoç geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Karakoç'un ani ölümü ailesi ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Birçok belediye personeli, Karakoç için sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek başsağlığı mesajları yayımladı. Karakoç'un ikindi namazına müteakip Umurlu Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bayramyeri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Efeler Belediyesi'nin acı günü

Yazı İşleri Müdürü, Ali Karakoç, Kalp Krizi, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nin acı günü - Son Dakika


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