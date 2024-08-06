Efeler Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Efeler Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

Efeler Belediyesi tarafından başlatılan yaz kursları, çocukların yaz tatillerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde değerlendirmelerini sağlıyor. Spordan sanata, yabancı dilden felsefeye kadar çeşitli alanlarda hizmet veren kurslar ücretsiz olarak sunuluyor.

06.08.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
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Efeler Belediyesi tarafından, Efelerli çocukların yaz tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde değerlendirebilmeleri için başlattığı yaz kursları yoğun ilgi görüyor. Spordan sanata, yabancı dilden felsefeye kadar çeşitli alanlarda hizmet veren proje, ücretsiz şekilde hizmet sunuyor.

Yaz kursları kapsamında; jimnastik, futbol, gitar, halk oyunları, yabancı dil, felsefe ve akıl-zeka oyunları gibi farklı branşlarda eğitimler veriliyor. Her yaş grubuna uygun olarak düzenlenen bu kurslar, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, sosyal becerilerini de geliştirmelerine yardımcı oluyor. Jimnastik ve futbol gibi spor dalları, çocukların fiziksel sağlıklarını artırırken takım çalışması ve disiplin gibi önemli değerleri öğrenmelerini sağlıyor. Gitar dersi ve halk oyunları ise hem sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine hem de kültürel miraslarını daha iyi tanımalarına imkan tanıyor.

Yabancı dil kursları, çocukların dil becerilerini erken yaşta geliştirmelerine ve küresel bir bakış açısı kazanmalarına katkıda bulunuyor. Felsefe dersleri ise, çocukların eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini güçlendirerek, analitik düşünme becerilerini artırıyor. Ayrıca, akıl ve zeka oyunları ile çocuklar, hem eğlenerek hem de zihinsel yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Kurslar sayesinde çocuklarının verimli vakit geçirdiklerini, aynı zamanda kişisel ve akademik gelişimlerine önemli katkılarda bulunulduğunu belirten ebeveynler, programı büyük bir takdirle karşılıyor. Ebeveynler, çocuklarının bu yaz tatilinde hem yeni beceriler kazandıklarını hem de sosyal becerilerini geliştirdiklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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