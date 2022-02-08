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Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor

08.02.2022 15:21
Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi tarafından budama mevsimine girilmesiyle birlikte başlatılan ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.

Efeler Belediyesi tarafından budama mevsimine girilmesiyle birlikte başlatılan ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sokak ve parklarda ağaç budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Her yıl düzenli olarak yürütülen ağaç budama çalışmalarında; kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları özenle gerçekleştiriliyor. Ekiplerin bu kapsamdaki son adresi Ata Mahallesi oldu. Denizli Bulvarı'ndan başlatılan ağaç budama çalışmaları Ata Mahallesi genelinde devam etti. Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, budama mevsiminin sonlandığı Mart ayının ortalarına kadar ilçenin tüm mahallelerinde çalışmanın devam edeceği bildirildi.

Çalışmalardaki öncelikli amacın, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğuna dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Efeler Belediyesi çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlarımız, belediyemizin sorumluluk alanındaki, tehlike oluşturması sebebiyle acil budanması gereken ağaçları, 444 80 09 numaralı çağrı merkezi hattımıza bildirebilir. Ekiplerimiz acil olarak vatandaşlarımızın belirttikleri adrese gidiyor ve can güvenliğini tehdit eden ağaçlarla ilgili gerekli çalışmayı gerçekleştiriyor. Halk sağlığını, yaptığımız her işin üzerinde tutuyoruz." dedi. - AYDIN

Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor
Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor

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Efeler, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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