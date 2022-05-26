Efeler'de yabani ot temizliği gerçekleştirildi

Efeler Belediyesi, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde ilçe genelinde temizlik harekatı başlattı. Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları, Girne Mahallesi'nde yapılan yabani ot temizliği ile başladı.

Efeler Belediyesi'ne bağlı ekipler, Efeler'in tüm mahallelerinde rutin çöp toplama çalışması, çöp konteyneri temizliği ve dezenfeksiyonu, yabani ot temizliği, park ve bahçelerin temizliği, yolların temizliği ve yıkanması, mezarlıkların temizliği ile bakımı çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Efeler'i daha temiz ve modern bir kent haline getirebilmek durmaksızın çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler'de haftanın her günü temizlik hizmeti verildiğini belirterek, "Salı günü itibariyle ilçede yoğun bir temizlik seferberliği başlattık. Efeler'in her mahallesinde temizlenmedik yer, yıkanmadık yol, bakımı yapılmadık park bahçe ve mezarlık bırakmayacağız. Vatandaşlarımıza daha temiz ve daha sağlıklı bir Efeler sunmak öncelikli hedefimiz" dedi. - AYDIN