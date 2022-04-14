EGİAD'a 25 yeni üye - Son Dakika
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EGİAD'a 25 yeni üye

14.04.2022 08:57
EGİAD'a 25 yeni üye

EGİAD Yönetim Kurulu tarafından, 25 yeni üyeye EGİAD'ı daha yakından anlatabilmek ve yeni üyelerle birebir iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

EGİAD Yönetim Kurulu tarafından, 25 yeni üyeye EGİAD'ı daha yakından anlatabilmek ve yeni üyelerle birebir iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Çalışmalarımızı özellikle üye ve çözüm odaklı bir anlayışla yürütüyor olmamız kat edilen bu yoldaki en önemli etkendir" dedi.

EGİAD'a son dönemde üye olan genç iş insanlarının katıldığı etkinlikte; EGİAD Melekleri, Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi olarak faaliyet gösteren Portekiz Sinagogu, Kemeraltı Projesi, EGİAD Think Tank, Sürdürülebilirlik, Dijital Dönüşüm başta olmak üzere EGİAD projeleri tanıtıldı. Yeni üyelerin çalışabilecekleri komisyonlar hakkında bilgi almaları sağlandı.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), pandemi tedbirleri sonrasındaki normalleşme sürecinde, üyeleriyle buluşmaya kaldığı yerden devam etti. Görev süresinin ilk yılını mart ayında geride bırakan ve pandemi koşullarına rağmen 25 üyeyi EGİAD'a kazandırmayı başaran EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, önceki gün yönetim kuruluyla birlikte yeni üyelerle dernek merkezinde bir araya geldi. Toplantıya EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, yeni üye genç iş insanları da tam katılımla etkinlikte yer aldı.

"EGİAD, 32 yıldır başarıyla hizmet veriyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yeni üyelerle derneğin dinamiğinin arttığını belirterek, derneğin misyon ve vizyonu hakkında bilgiler verdi. Yelkenbiçer, İzmir ve ülke ekonomisinin gelişimine yönelik çalışma ve hizmetlerini yoğun bir tempoda sürdüren EGİAD'ın, Ege'nin en köklü sivil toplum örgütleri arasında yer aldığını belirterek, "EGİAD, 32 yıldır başarıyla genç iş dünyası için hizmet vermektedir. Çalışmalarımızı özellikle üye ve çözüm odaklı bir anlayışla yürütüyor olmamız kat edilen bu yoldaki en önemli etkendir. STK olarak verdiğimiz hizmetlerin dışında, planladığımız ve yürüttüğümüz projeler ile İzmir'e katma değer sağlama amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yönetim kurulum adına çalışmalarımızda bize sağladığı güven, destek ve yardımlar için üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. Etkinlikte ayrıca yeni üyeler kendilerini ve şirketlerini tanıtma fırsatı buldu. - İZMİR

EGİAD'a 25 yeni üye
EGİAD'a 25 yeni üye

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geri dönüşüm, Kemeraltı, Portekiz, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EGİAD'a 25 yeni üye - Son Dakika


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