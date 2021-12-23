EGİAD'dan yeni yıl resepsiyonu - Son Dakika

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin geleneksel yılbaşı resepsiyonu, iş dünyasının katılımıyla yapıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türkiye'nin 2021 yılında gerek pandemi, gerekse ekonomik sorunlarla büyük zorluklar yaşadığını belirterek, 2022'nin zorlukların aşıldığı, pandeminin sona erdiği; barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, siyasi ve ekonomik dengelerin sağlandığı bir sene olmasını temenni etti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin geleneksel yılbaşı resepsiyonu, EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi'nde gerçekleşti. EGİAD'lı genç iş insanları ile basın mensuplarının bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Türkiye'nin 2021 yılında gerek pandemi gerekse ekonomik sorunlarla büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

Yelkenbiçer, 2022'nin zorlukların aşıldığı, pandeminin sona erdiği; barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, siyasi ve ekonomik dengelerin sağlandığı bir sene olmasını temenni ederek, "2021 yılı pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı deneyimleri yaşamamıza neden oldu. Teknoloji ve dijitalleşmenin nimetlerinden daha fazla yararlandık. Online toplantılar ve şirketlerde dijital satış ve pazarlama önem kazandı ve bu yeni mecra beraberinde bizlere hız ve zamandan tasarruf gibi kazanımlar da getirdi. Dünya değişiyor ve bizler de EGİAD olarak üyelerimizle bu değişime adapte olmaya özen gösteriyoruz. Yaşanan bu zorluklara karşın da daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız. Özellikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaştığımız her yıl bizim için sorumluluklarımızın dana da arttığı bir süreç olmakta. Gelecek kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakma arzusunda olan herkesin ülkemizin kuruluş harcına sahip çıkması, işine dört elle sarılması gerekmekte. Eğitim, sağlık, ekonomi, tarım ve birçok alanda gelişime ve üretime yönelik çalışmalar yapmalıyız. Sanayiciler olarak 2022 yılının tüm insanlığa ve ülkemize barış, sağlık, huzur, kazanç ve mutluluk getirmesi dileğiyle herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi. - İZMİR