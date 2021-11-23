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Eğitim almadan çizdiği resimlerle yeteneğini sergiliyor - Son Dakika

Eğitim almadan çizdiği resimlerle yeteneğini sergiliyor

23.11.2021 13:15
Eğitim almadan çizdiği resimlerle yeteneğini sergiliyor

Eskişehir'de yaşayan 73 yaşındaki Münir Yeşil, herhangi bir eğitim almadan çizdiği portre resimler ile görenleri hayran bırakıyor.

Eskişehir'de yaşayan 73 yaşındaki Münir Yeşil, herhangi bir eğitim almadan çizdiği portre resimler ile görenleri hayran bırakıyor.

Çocukluğundan itibaren resim çizme merakı sayesinde kendi imkanlarıyla karakalem çalışmaları yapan Münir Yeşil, tam 36 yıldır kalemi elinden bırakmıyor. Hayatı boyunca hiçbir resim eğitimi almayan Yeşil, yaklaşık 17 yıldır çizdiği portre resimleri ise kurduğu tezgahında sergiliyor. Ziyarete giden vatandaşların resimlerini karakalem ile kağıda aktaran Yeşil, ortalama yarım saat içerisinde bir portreyi tamamlıyor. Ayrıca farklı ülkelere de çizim yapan Münir Usta'nın şu anda yaşadığı tek endişe ise gelen siparişleri yetiştirebilmek.

"Ben herkese gücümün yettiği oranda yardımcı oluyorum"

Resim yapmaya çalışan meraklıların erkenden pes ettiğini söyleyen Yeşil, "Bana, liselisinden yaşlısına kadar bir şeyler çizmeye istekli kişiler geliyor. Ben herkese gücümün yettiği oranda yardımcı oluyorum ve cevap veriyorum. Beni resim çizerken görenler hevesleniyorlar ve gidip resim malzemeleri alıyorlar. İki gün sonra gelip, 'hocam, akşam ben bir resim çizdim ama olmadı' diyorlar. Beni en çok üzen bu ümitsizliktir. Yani burada benim yaptığım resimler ile kendi yaptıklarını kıyaslıyorlar. Tabi ki ilk seferde olmayacaktır. Bu seviyeye gelebilmeleri için senelerini vermeleri lazım. Ben hala daha yeni teknikler keşfediyorum; gölgeme, netlik ve orantı açılarından her çizişte bir şey daha ekleniyor. Yeter ki merak edip bıkmamalı çünkü her şey mümkün. Ama şimdiki nesil erken pes ediyor. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsan, emek vereceksin ve zaman harcayacaksın. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

"Ben hiç resim eğitimi almadım"

Mesleğin devamlılığını sağlamak için çırak yetiştirmek istediğini dile getiren Yeşil, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bizim zamanımızda bilgisayar, internet ve şimdiki gibi telefonlar yoktu, onlardan bile faydalanamadık. Böyle şeyler olsaydı daha hızlı geliştirebilirdim kendimi. Çünkü ben hiç resim eğitimi almadım, fakat kendim bir çırak yetiştirmek istiyorum." - ESKİŞEHİR

Eğitim almadan çizdiği resimlerle yeteneğini sergiliyor
Eğitim almadan çizdiği resimlerle yeteneğini sergiliyor
Eğitim almadan çizdiği resimlerle yeteneğini sergiliyor
Eğitim almadan çizdiği resimlerle yeteneğini sergiliyor

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eğitim almadan çizdiği resimlerle yeteneğini sergiliyor - Son Dakika


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