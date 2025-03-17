Eğitim Sen'den Mücadele Kampanyası - Son Dakika
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Eğitim Sen'den Mücadele Kampanyası

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Eğitim Sen İzmir, emekçilerin hakları için yeni bir kampanya başlattı. İnsanca yaşam talep ediliyor.

17.03.2025 14:17
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(İZMİR) - Eğitim Sen İzmir Şubesi, eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını korumak, insanca yaşam ve güvenceli çalışma koşulları için yeni bir mücadele kampanyası başlattığını basın açıklaması ile duyurdu. Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İzzet İldeş, Türkiye'de uzun süredir sürdürülen piyasalaşma ve özelleştirme politikalarının eğitim ve bilim emekçilerini ekonomik ve sosyal olarak zor durumda bıraktığını belirtti.

İldeş, Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube'de düzenlediği basın toplantısında, kamu hizmetlerinin giderek ticarileştirildiğini, özellikle eğitim alanında güvencesiz ve esnek istihdamın yaygınlaştığını, sendikal haklara yönelik baskıların arttığını ifade etti.

Sürece karşı örgütlü bir mücadele yürütmenin gerekliliğine dikkat çeken İldeş, şöyle konuştu:

"Bugün, ülke olarak yaşam koşullarımızın giderek kötüleştiği, ülke nüfusunun büyük bölümünün geçim sıkıntısı yaşadığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Eğitim Sen olarak, eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını, insanca yaşam koşullarını ve güvenceli çalışma hakkını savunmak için yeni bir örgütlenme ve mücadele kampanyası başlatıyoruz. 'Haklarımız, Taleplerimiz ve Geleceğimiz İçin Eğitim Sen'de Birleşelim' şiarıyla yola çıktığımız bu kampanya ile eğitim ve bilim emekçilerinin en geniş kesimlerine ulaşmayı ve onlarla ortak bir gelecek örgütlemeyi, birlikte mücadeleyi ilmek ilmek örmeyi hedefliyoruz. Bugün tüm yurtta eş zamanlı başlattığımız kampanya ile eğitim ve bilim emekçilerinin taleplerini daha geniş kitlelere duyurmayı, dayanışmayı büyütmeyi ve ortak mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve bilim emekçilerini hak kayıplarına karşı birleşmeye ve örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz"

Eğitim ve bilim emekçilerinin ortak talepleri sıralayan İldeş, şu ifadeleri kullandı:

"Adil vergi sistemi istiyoruz"

"Gelir vergisi dilimlerindeki adaletsizlik nedeniyle emekçiler her geçen gün daha fazla yoksullaşmaktadır. Vergi dilimi uygulaması nedeniyle maaşlarımız yılın ilk yarısından itibaren azalmaya başlamaktadır. Vergi dilimi nedeniyle yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini talep ediyor, vergide adalet istiyoruz.

"Eşit işe eşit ücret"

Eğitim ve bilim emekçileri arasında, aynı işi yapanlar arasında farklı maaş uygulaması eşit işe eşit ücret ilkesine aykırıdır. Özellikle Öğretmenlik Mesleği Kanunu sonrasında eğitim kurumlarında oluşan farklı maaş uygulaması büyük adaletsizlik ve eşitsizlik yaratmıştır. Eğitim kurumlarında eşit işe eşit ücret politikasıyla çelişen tüm uygulamalara son verilmelidir.

"Yan ödemeler taban aylığa yansıtılmalıdır"

Ek ödemeler yerine maaşlarımızda kalıcı iyileştirme istiyoruz. Maaşlarımızın büyük bölümü ek ödemelerden oluşmaktadır. Taban aylıklarımızın uzun yıllardır düşük oranda belirlenmesi eğitim ve bilim emekçilerinin emekli olduklarında düşük emekli aylığı almasına neden olmaktadır. Ek ödemelerin tamamı taban aylığa yansıtılmalıdır.

"İnsanca yaşayacak bir emekli aylığı istiyoruz"

Türkiye'de Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikler, emekli aylıklarının her geçen yıl düşmesine neden olmuştur. Emekli olduğumuzda açlık ve yoksulluk içinde yaşamak istemiyoruz. İnsanca bir emeklilik aylığı talep ediyoruz. Eğitimin piyasalaştırıldığı, eğitim ve bilim emekçilerinin esnek, güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya zorlandığı, liyakatin yerini kayırmacılığın aldığı bir süreçten geçiyoruz. Her geçen gün eğitim sisteminde nitelik düşerken, bizler eğitim ve bilim emekçileri daha fazla hak kaybına uğruyoruz. Özlük haklarımızın budandığı, mülakat gibi adaletsiz uygulamalarla mesleki itibarımızın zedelendiği bu düzene karşı sesimizi yükseltmenin zamanı gelmiştir. Bugün, parçalanmış ve bireyselleştirilmiş bir emek düzeni içinde yalnız kalmaya zorlanıyoruz. Ancak tarih göstermiştir ki, biz eğitim emekçileri ancak ortak talepler etrafında birleşerek güçlenebiliriz. Daha iyi bir ücret, güvenceli çalışma koşulları, özgür ve bilimsel eğitim için mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Eğitim Sen olarak tüm eğitim ve bilim emekçilerini haklarına sahip çıkmaya, daha iyi bir gelecek için ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Emekçi, Eğitim, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Sen'den Mücadele Kampanyası - Son Dakika

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