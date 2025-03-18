Eğitim Sen'den Mücadele Kampanyası

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), ekonomik kriz, yoksulluk ve kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı "örgütlenme ve mücadele" kampanyası başlattı. Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, "Yıllardır iktidar tarafından yürütülen yanlış politikalarla eğitim bir kamu hizmeti olmaktan çıkarılmaya, eğitim ve bilim emekçilerinin hakları gasp edilmeye, emekçilere güvencesiz çalışmaya, emekliler ve işçilere sefalet ücretlerine mahküm edilmeye çalışılıyor. Ancak tüm bunlara karşı sesimizi yükseltmek için buradayız" dedi.

Eğitim Sen, ekonomik kriz, yoksulluk ve kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı kampanya başlattı. Samsun'da konuşan Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, talepleri karşılana kadar mücadele edeceklerini belirtti. Güneş, şöyle konuştu:

"Bugün burada, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, birlikte daha güçlü bir mücadele hattı örmek için toplandık. Yıllardır iktidar tarafından yürütülen yanlış politikalarla eğitim bir kamu hizmeti olmaktan çıkarılmaya, eğitim ve bilim emekçilerinin hakları gasp edilmeye, emekçilere güvencesiz çalışmaya, emekliler ve işçilere sefalet ücretlerine mahküm edilmeye çalışılıyor. Ancak tüm bunlara karşı sesimizi yükseltmek için buradayız, direniyoruz ve birlikte daha güçlü bir ses çıkarmak için mücadelemizi büyütüyoruz. Adaletsiz vergi sistemi, biz emekçileri her gün daha fazla yoksullaştırıyor. Çarpık vergi dilimlerinden dolayı maaşlarımız yıl içinde eriyerek pula dönüyor. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz! Vergi adaletsizliği son bulsun istiyoruz. Biliyoruz ki, eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmaması, eğitim emekçilerini ayrıştırıyor, hakkımız olan maaşı almamızı engelliyor. Bundan dolayı eşit işe eşit ücret istiyoruz! Maaşlarımızın taban aylık yerine, yapılan seyyanen zamlar, tazminatlar ve ek ödemelerle belirlenmesi, bizleri emekli olduğumuzda sefalet aylığına mahküm ediyor. Bizler emeğimizin karşılığını almak istiyoruz, insanca yaşam koşullarında emeklilik için tüm ilave ve ek ödemelerin taban aylığına yansıtılmasını istiyoruz! Biliyoruz ki, Eğitimin piyasalaştırıldığı, eğitim ve bilim emekçilerinin esnek, güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya zorlandığı, liyakatin yerini torpil ve kayırmacılığın aldığı bir süreçten geçiyoruz. Her geçen gün eğitim sisteminde nitelik düşerken, bizler eğitim ve bilim emekçileri daha fazla hak kaybına uğruyoruz. Özlük ve ekonomik haklarımızın budandığı, mülakat gibi adaletsiz uygulamalarla mesleki itibarımızın zedelendiği bu düzene karşı sesimizi daha fazla yükseltmenin zamanı geldi, geçiyor.

Eğitim Sen olarak, eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını, insanca yaşam koşullarını ve güvenceli çalışma hakkını savunmak için yeni bir örgütlenme ve mücadele kampanyası başlatıyoruz. 'Haklarımız, Taleplerimiz ve Geleceğimiz İçin Eğitim Sen'de Buluşalım' şiarıyla yola çıktığımız bu kampanya ile tüm eğitim ve bilim emekçilerine ulaşmayı ve onlarla ortak bir gelecek örgütlemek birlikte mücadeleyi ilmek ilmek örmeyi hedefliyoruz."