Üye Girişi
Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu - Son Dakika

Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu

24.01.2022 14:22

- Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanşehir Akşamları programının konuğu Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile bir araya geldi Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanşehir Akşamları programının konuğu Eğitimci Yazar...

- Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanşehir Akşamları programının konuğu Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile bir araya geldi

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanşehir Akşamları programının konuğu Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile bir araya geldi.

Sivas Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mehmet Ercan'la Sultanşehir Akşamları programının bu haftaki konuğu eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan oldu. Programa; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 'Bilinçli Aile Duyarlı Genç' başlığıyla düzenlenen programda Aslanhan izleyenlerden tam not aldı.

"Gençlik inşa etmek için çaba harcıyoruz"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin programda yaptığı açıklamda, "İnsanoğlunun sorunlarını mesele etmeyen, bir hedefi, bir amacı olmayan gençlerimizin önünde sonunda köleleşeceği bilinciyle hareket ederek hakikatten süt emen, fikir, oluş ve "varoluş" çilesi çeken bir gençlik inşa etmek için çaba harcıyoruz. Eğitim ailede başlıyor. Okullarımızda devam ediyor. Öğrenmenin yaşı olmadığı gibi eğitiminde kendimizi geliştirmenin de yaşı yoktur. Bu yüzden Belediye olarak düzenlediğimiz Sultanşehir Akşamları kültür etkinliklerimize gençlerimizin talep ettiği, gençlerimizin istediği şair, yazar, gazeteci, sanatçı ve düşünürlerimizi davet ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta da başka konu ve konuklarla programlarımız devam edecek. Ben katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Anne ve babalara büyük görevler düşüyor"

Programda konuşan Sıtkı Aslanhan ise, "Anadolu irfanını 21. yüzyıl insanının gündemine yeniden taşımak, medeniyetimizin yapı taşları olan örf, adet ve geleneklerimizi yeni bir bakış açısıyla insanların idrakine sunmak ve kadim geleneğimizin önemini topluma hatırlatmak adına anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Türkiye'de kavram kargaşası var. Biz de baba otoriteyi, anne şefkat ve merhameti temsil eder ama haklı olarak anneler baktı ki evde babalar yok, otorite gidiyor, çocuklar başıboş, o zaman o görevi de üstlenmek durumunda kaldılar. Bu durumda anneler, babanın boşluklarını dolduramadıkları gibi çocuğun sığınacağı şefkat ve merhamet limanı olma özelliğini de kaybettiler. Okullara veli toplantılarına katılıyorum. Salonda 300 tane veli varsa 280 tane anne, 20 tane baba ya var, ya yok. Aslında veli toplantılarına babaların katılması gerekmektedir. Çocukların eğitimiyle ilgili asıl sorun buradan kaynaklanıyor diyebiliriz" dedi.

Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu
Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu
Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu

YORUMLAR
500

Sivas Belediyesi, Sıtkı Aslanhan, Hilmi Bilgin, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu - Son Dakika


HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı         
14:27
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Bu mahallede koronavirüs vakası hiç görülmedi! Aldıkları önlem şaşırttı Bu mahallede koronavirüs vakası hiç görülmedi! Aldıkları önlem şaşırttı         
14:06
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
14:26 HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı
14:25 Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor
14:25 "Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı
14:22 Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi
14:19 Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
14:13 Fatma Girik'in en büyük korkusu, yaşlı annesinden önce ölmekti: Ne yapacak bensiz?
14:06 Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş
14:05 Bu mahallede koronavirüs vakası hiç görülmedi! Aldıkları önlem şaşırttı
14:03 Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı
14:02 Yüzde 11'lik zammı yetersiz bulan Trendyol'un moto kuryeleri kontak kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 14:33:09. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement