Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu - Son Dakika

- Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile buluştu

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanşehir Akşamları programının konuğu Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile bir araya geldi

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanşehir Akşamları programının konuğu Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Sivaslılar ile bir araya geldi.

Sivas Belediyesi kültür etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mehmet Ercan'la Sultanşehir Akşamları programının bu haftaki konuğu eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan oldu. Programa; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 'Bilinçli Aile Duyarlı Genç' başlığıyla düzenlenen programda Aslanhan izleyenlerden tam not aldı.

"Gençlik inşa etmek için çaba harcıyoruz"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin programda yaptığı açıklamda, "İnsanoğlunun sorunlarını mesele etmeyen, bir hedefi, bir amacı olmayan gençlerimizin önünde sonunda köleleşeceği bilinciyle hareket ederek hakikatten süt emen, fikir, oluş ve "varoluş" çilesi çeken bir gençlik inşa etmek için çaba harcıyoruz. Eğitim ailede başlıyor. Okullarımızda devam ediyor. Öğrenmenin yaşı olmadığı gibi eğitiminde kendimizi geliştirmenin de yaşı yoktur. Bu yüzden Belediye olarak düzenlediğimiz Sultanşehir Akşamları kültür etkinliklerimize gençlerimizin talep ettiği, gençlerimizin istediği şair, yazar, gazeteci, sanatçı ve düşünürlerimizi davet ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta da başka konu ve konuklarla programlarımız devam edecek. Ben katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Anne ve babalara büyük görevler düşüyor"

Programda konuşan Sıtkı Aslanhan ise, "Anadolu irfanını 21. yüzyıl insanının gündemine yeniden taşımak, medeniyetimizin yapı taşları olan örf, adet ve geleneklerimizi yeni bir bakış açısıyla insanların idrakine sunmak ve kadim geleneğimizin önemini topluma hatırlatmak adına anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Türkiye'de kavram kargaşası var. Biz de baba otoriteyi, anne şefkat ve merhameti temsil eder ama haklı olarak anneler baktı ki evde babalar yok, otorite gidiyor, çocuklar başıboş, o zaman o görevi de üstlenmek durumunda kaldılar. Bu durumda anneler, babanın boşluklarını dolduramadıkları gibi çocuğun sığınacağı şefkat ve merhamet limanı olma özelliğini de kaybettiler. Okullara veli toplantılarına katılıyorum. Salonda 300 tane veli varsa 280 tane anne, 20 tane baba ya var, ya yok. Aslında veli toplantılarına babaların katılması gerekmektedir. Çocukların eğitimiyle ilgili asıl sorun buradan kaynaklanıyor diyebiliriz" dedi.