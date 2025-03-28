Eğitimde Kaliteyi Artırma Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eğitimde Kaliteyi Artırma Hedefi

Eğitimde Kaliteyi Artırma Hedefi

2025 EDU Sistemi'ne 425 kişi başvurdu, havuz güvenliği eğitimi öne çıktı.

28.03.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi ile eğitimdeki kalitenin arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi'ne eğitici ve antrenör olarak başvuruda bulunan toplam 425 kişi başvurdu. Programa çeşitli branşlarda eğitim alabilmek ve eğitimci olarak görev yapmak üzere başvurularını tamamladı. Bu yılki başvurular, özellikle eğitim alanında önemli bir ilgiyle karşılandı ve sistemin daha geniş bir katılımla uygulanacağı öngörülüyor.

Başvurular arasında öne çıkan ve eğitim sisteminde büyük bir önem taşıyan branşlardan biri de "Havuz Güvenliği ve Suda Canlı Kalma Teknikleri" oldu. Bu branşta başvuru yapan eğitici adaylarının uygulama sınavları başarıyla tamamlandı. 8 eğitici, bu zorlu sınavlarda başarılı olarak, bu yılın eğitim programına dahil olmayı başardı. Havuz güvenliği ve suya dayalı hayatta kalma tekniklerinin öğretilmesi, özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan havuzlarda meydana gelebilecek tehlikeleri önlemeyi amaçlıyor.

Kasapoğlu, 2025 EDU Eğitim Yönetim Sistemi'nin eğitimdeki kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu yılki başvurular, sistemin ne denli etkili ve geniş kapsamlı hale geldiğinin bir göstergesidir. Eğitici ve antrenörlerin eğitim seviyelerini artırmak, sporcularımıza daha iyi hizmet sunmak adına büyük bir adım attık." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Gençlik, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitimde Kaliteyi Artırma Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti

13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem 25 kişi hayatını kaybetti Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem! 25 kişi hayatını kaybetti
18:47 Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
18:01 Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
17:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
17:40 CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
17:38 Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 13:51:36. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitimde Kaliteyi Artırma Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement