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Eğitimde Sorunlar Artıyor

Eğitimde Sorunlar Artıyor

DES Başkanı Çelebi, eğitimdeki sorunlara dikkat çekerek çözüm bulunmasını istedi.

23.09.2024 09:47
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Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, son günlerde Milli Eğitim Bakanlığında yaşanan olaylar hakkında yazılı basın açıklamasında bulunarak çıkan haberlerin Bakanlığa zarar verdiğini belirtti. Başkan Çelebi yaptığı açıklamada "Mülakatların kısa süreliğine açıklanması, okulların temizlik sorunu, uygulamaya konulan eğitim modeli ve projelerde çıkan sorunlar okullarda eğitim öğretimi aksatmaktadır." dedi.

Çelebi, eğitim öğretimle ilgili birçok konuya değinerek çözüm bulunması gereken konuların gün ve gün arttığını ifade etti.

Temizlik elemanı sorunu acilen çözülmeli

Çelebi açıklamasında şunları kaydetti; "Daha önce uyarmamıza rağmen okulların temizlik sorunu çözülememiştir. Sayın Bakan 30 bin kişinin pazartesi ise başlayacağını belirtmiştir. Ancak kimler, nasıl çalışacak ortada net bir şey yok. Sorunlar öteleniyor, sorumluluk okullara bırakılıyor. İki hafta oldu ancak okullarda çalışacak elemanlar ortada yok. Okullar çözümü velilerden para toplamakta bulmuş ancak Cimer şikayetleri okul idarecilerini zor durumda bırakmıştır.

Mülakat en kısa zamanda kaldırılmalı, sonuçlar hemen açıklanmalıdır

Mülakatın ülkemizde neden uygulanamayacağını, neden karşı çıktığımızı birçok kez belirttik. Son günlerde ortaya çıkan olaylar haklılığımızı ortaya çıkardı. Mülakatların kısa süreliğine açılıp sonra tekrar kapatılması, iller arasında mülakat puanları arasında büyük farklılıkların olması ve sonuçların neden açıklanmadığı tepkilere neden oluyor.

Bakan istifaya mı zorlanıyor

Üst üste yapılan yanlışlar tekrar sayın Tekin'i ve bakanlığı zor durumda bırakarak bakanın istifaya zorlandığı yönünde söylentilerin çıkmasına neden olduğu görülmektedir. Bakanlık şahsi sorunları bir kenara bırakarak acilen eğitim- öğretime odaklanmalıdır. Aksi halde telafisi mümkün olmayan sorunların çıkması kuvvetle muhtemeldir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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