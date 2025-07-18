Eğitimle Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay Bayburt Şubesi, Bayburt AFAD Müdürlüğü personeline yönelik bağımlılıkla mücadele konulu bir eğitim programı düzenledi.
Zararlı alışkanlıklardan korunmanın amaçlandığı eğitimde, bağımlılığın türleri, birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılığı önleme yolları AFAD personellerine anlatıldı. Bağımlılıkla mücadelede farkındalığının artırılmasının gözetildiği eğitimde AFAD personeli bağımlılık risklerine karşı bilgilendirildi.
Programın, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmesi ve bağımlılıkla mücadelenin daha geniş kitlelere ulaşması açısından önemli olduğu vurgulandı. - BAYBURT
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