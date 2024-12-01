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Eksi 18'de Tilkiye Yardım

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Bayburt'ta bir vatandaş, dondurucu soğukta yiyecek bulamayan tilkiyi elleriyle besledi.

01.12.2024 12:40
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Eksi 18 derece havada yiyecek arayan tilkiyi vatandaş elleriyle besledi

BAYBURT - Hava sıcaklığının eksi 18 derecelere kadar düştüğü Bayburt'ta Konursu köyüne yiyecek aramaya inen tilkiyi Celil Mercimek isimli vatandaş elleriyle besledi. İnsanlardan korkan ve ürkekliğiyle bilinen tilki ise, Mercimek'in uzattığı ekmeği afiyetle yedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Bayburt'ta, doğada yiyecek bulamayan bir tilki, karnını doyurmak için Konursu köyüne indi. Etrafta dolanan tilkiyi gören Celil Mercimek isimli vatandaş, evden ekmek alarak tilkiyi elleriyle besledi. Ürkek ve aç tilki, kendisine uzatılan ellerden korka korka ekmek yedi. Her an tetikte olan tilki, bir hamleyle ekmekten kopardığı parçayı alarak hızla gözden kayboldu. Tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen o görüntüleri ise, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Eksi 18\'de Tilkiye Yardım
Kaynak: İHA

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