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Eksi 30 derecede karla mücadele çalışması - Son Dakika

Eksi 30 derecede karla mücadele çalışması

20.01.2022 02:06

- Eksi 30 derecede karla mücadele çalışması Van Büyükşehir Belediyesi, eksi 30 dereceye kadar düşen havada kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

- Eksi 30 derecede karla mücadele çalışması

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, eksi 30 dereceye kadar düşen havada kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak adına Sibirya soğuklarında bir metreyi aşan kar kalınlığına rağmen zorlu coğrafyada karla mücadele çalışması yürüten Van Büyükşehir Belediyesinin kar canavarları, çift vardiya halinde geceli gündüzlü çalışarak mahalle yollarını tek tek ulaşıma açıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü bazı bölgelerde kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gürpınar ilçesinde 25 kilometrelik yol ağı bulunan Topsakal grup yolunda bulunan Uzungedik Mahallesi, Sevindik Mahallesi ve bu mahallelere bağlı Toygun ve Süngübayır mezralarının yolu yoğun kardan temizlenerek tekrardan vatandaşların ulaşımına açıldı.

Karla mücadele çalışmalarından oldukça memnun kaldıklarını belirten Uzungedik Mahallesi Muhtarı Hadi Bilek, "Kar yağdığı zaman Van Büyükşehir Belediyesi imdadımıza yetişiyor. Ekipler hemen gelip yollarımızı açıyorlar. Yolu açmak içi çok büyük emek ve hizmet veriyorlar. Yol açma ile ilgili bir sıkıntımız yok. Hastamız olsa hemen imdadımıza yetişiyorlar. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kar yağışından dolayı yolu ulaşıma kapanan 59 mahalle ve bu mahallere bağlı 89 mezra yolunun açılması için de ekipler aralıksız bir şekilde çalışıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, 250 araç ve 650 personelle yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Eksi 30 derecede karla mücadele çalışması
Eksi 30 derecede karla mücadele çalışması
Eksi 30 derecede karla mücadele çalışması

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Büyükşehir Belediyesi, kar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eksi 30 derecede karla mücadele çalışması - Son Dakika


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