Elazığ'da 20 Bin Ton Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da 20 Bin Ton Domates Hasadı Başladı

Elazığ'da 3 bin dönüm alana ekilen ve bu sene 20 bin ton rekolte beklenen domateste hasat başladı. Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı tarlalardan toplanan domatesler, güneş altında kurutulduktan sonra başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

02.08.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 3 bin dönüm alana ekilen ve bu sene 20 bin ton rekolte beklenen domateste hasat başladı. Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı tarlalardan toplanan domatesler, güneş altında kurutulduktan sonra başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 3 bin dönüm alana domates eken Mehmet Salih Kıran ve Erhan Arıkboğan yaklaşık 600 işçiyle hasada devam ediyor. İşçiler tarafından bin bir emekle toplanan domatesler, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm ülke pazarında yer alıyor. İç piyasanın yanı sıra toplanan domatesler makine yardımı ile ikiye bölünüyor ve tuzlanarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Kurutulan domatesler ise başta ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Tarlaların ucu bucağı gözükmezken, bu sene ortalama 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Elazığ'dan dünyaya açılıyor

3 bin dönüme domates ektiklerini aktaran Erhan Arıkboğan, "Burada sezon sonunda Allah'ın izniyle 20 bin ton civarında hasılat bekliyoruz. Burada ürettiğimiz domatesleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışına ihracatını sağlıyoruz. Buradan giden domatesler sofraları süslüyor. İnşallah beklediğimiz rekolteyi alırız. 4 aydır buradayız. Domatesi ekerken burada 100 kişi çalışıyorduk ama şuan da 600 kişiye yükseldik. Burada herkes ekmeğinin peşinde. 20 bin ton kolay bir rakam değil. Burada günlük olarak 3-4 tır malzeme gönderiyoruz. Bu sene beklentimiz iyiydi inşallah önümüzdeki yıl daha iyi olur. İşçilerimiz tarladan topladığı domatesleri araçlarla buraya getiriyor. Makinemize yüklediğimiz domateslerimizi kesilerek buraya seriliyor. Serilen domateslere tuz eklendikten sonra kurutmaya bırakılıyor. Kurutulan paketlerimizi de yurt dışına gönderiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Rusya, Güneş, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 20 Bin Ton Domates Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
07:47 Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık Dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapan Soylu: Biz namusumuzu yolda bulmadık
07:14 İletişim Başkanı sinyali vermişti BTK’dan Instagram’a erişim engeli İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:01 Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna dahil oluyor Şebnem Dönmez ve Servet Pandur, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor
00:57 Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var
00:42 Putin, MİT’in tarihi takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı
00:08 Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi Sahipsiz köpeklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi
23:37 Orta Doğu’da sıcak saatler Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail’e saldırdılar Orta Doğu'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail'e saldırdılar
23:06 Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü Polise ve eve taşla saldırdılar Korkunç iddia mahalleliyi sokağa döktü! Polise ve eve taşla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 10:18:26. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da 20 Bin Ton Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement