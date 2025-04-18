Elazığ\'da Beyaz Ev Projesi Tanıtıldı

Elazığ Valiliği bünyesinde hizmet veren "Beyaz Ev" Projesi kapsamında, Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde tanıtım programı düzenlendi.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ve davetlilerin katıldığı programda, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi projenin mimarı Dr. Ayfer Hatipoğlu tarafından Beyaz Evde yürütülen çalışmalar ve şiddetle mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Programda ilk olarak konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ŞÖNİM eğitmenlerinden Dilek Tunç, "Beyaz Ev Aile Merkezi" Projesi doğrultusunda mevcut hizmetlerin daha da profesyonel bir düzeye taşındığını vurguladı.

Dr. Ayfer Hatipoğlu ise "Beyaz Ev Projesi, bugüne kadar yapmadığımız bir şey yapılsın diye başladı. Bundan 6 yıl önce ilk yolculuğumuz İstanbul'da başladı. Daha sonra Tokat'ta sürdürdüğümüz projemizi şimdi de Elazığ'da gerçekleştiriyoruz. Ben de Beyaz Ev ile büyüdüm ve bakış açım değişti. Bu kapsamda failleri ya da şiddete maruz kalanları dinlerken, bataklığı kurutmanın önemli olduğunu düşündüm. Bunun için de köklü bir değişiklik yapmak gerekiyor" dedi.

Dr. Ayfer Hatipoğlu ve beraberindeki heyet, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde aile, kadın ve çocuklara yönelik verilen hizmetleri de yerinde inceledi. Yapılan çalışmaları tek tek dinleyen Hatipoğlu, Elazığ Belediyesinin bu alandaki çalışmaları için teşekkür etti. - ELAZIĞ