Elazığ'da 'Çiriş' ve 'Kenger' otu tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Çiriş' ve 'Kenger' otu tezgahtaki yerini aldı

14.04.2022 12:06

Elazığ'da 'Çiriş' ve 'Kenger' otu tezgahtaki yerini aldı Elazığ'da baharın gelmesiyle birlikte dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen 'Çiriş' ile 'kenger' otu tezgahlardaki yerini aldı.

Elazığ'da 'Çiriş' ve 'Kenger' otu tezgahtaki yerini aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da baharın gelmesiyle birlikte dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen 'Çiriş' ile 'kenger' otu tezgahlardaki yerini aldı.

Elazığ'da dağların yüksek kesimlerinde yetişen çiriş ve kenger otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Toplanan otlar, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu. Çiriş ve kenger otları birçok yemekte kullanılmasının yanı sıra, şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş otu kilosu 20 TL'den, kenger ise 35 TL'den satışa sunuluyor.

"Kenger, tansiyona ve şekere çok iyi geliyor"

Havaların ısınmasıyla birlikte işlerinin başladığını belirten seyyar satıcı Zülfü Güngör, "Çiriş ve kenger otlarının çıkması Nisan ayında başlıyor. Tunceli'den tezgahlara geldi satmaya başladık bizde. Bu otların toplanması çok zahmetli öyle kolay toplanmaz, herkeste toplayamaz. Dağların yüksek kesimlerinde çıkıyor bu aşağıda olmaz bu çiriş otu. Toplayanlar araba ile dağa gidiyor. En az 4 saat yol gidiyorlar. Sabah saat 5'te ancak sabah saat 8'de burada oluyorlar. Tezgahlara gelmeye başladı. Daha yeni başladı. Günde 2- 3 torba geliyor. Otlar faydalı olduğu için herkes alıyor. Bu çiriş otu bağırsaklara çok iyi geliyor ve bağırsakları temizliyor. Kenger tansiyona ve şekere çok iyi geliyor. Kenger geçen yıl 20 TL'den satılıyordu bu yıl 35 TL'den satılıyor. Çiriş otu geçen yıl 10 TL'den satılıyordu bu yıl 20 TL'den satılıyor" dedi.

Otların birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden vatandaş İbrahim Kılıç, "Kengeri şeker ve tansiyon için alıyorum. Şifalı olduğunu biliyoruz. Dağlarda toplanıyor, ışkınlar olsun çiriş otu olsun hepsi sağlıklı. Fiyatları vatandaşların ve köylülerin emeklerine göre dağlara çıkıp bunları toplaması noktasında hiç bir şey değil" diye konuştu.

Elazığ'da 'Çiriş' ve 'Kenger' otu tezgahtaki yerini aldı
Elazığ'da 'Çiriş' ve 'Kenger' otu tezgahtaki yerini aldı
Elazığ'da 'Çiriş' ve 'Kenger' otu tezgahtaki yerini aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'da 'Çiriş' ve 'Kenger' otu tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika


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