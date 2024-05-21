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Elazığ'ın Keban ilçesinde eğitim şenliği düzenlendi.

Keban Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde şenlik düzenlendi. Hükümet Konağı önündeki etkinliğe Kaymakam Furkan Atalık, kamu kurum müdürleri öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler kendi tasarladıkları ürünleri sergilerken, veliler de el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıkardı. Kaymakam Ataklı, etkinliğin ilçe adına önemli olduğunu belirtti. - ELAZIĞ