Elazığ'da Esnaf Ruhsat Harçlarına Yüksek Zam Tepkisi - Son Dakika
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Elazığ'da Esnaf Ruhsat Harçlarına Yüksek Zam Tepkisi

16.06.2025 17:40
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Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Ferhat Evsen, iş yeri açma ruhsatlarına yapılan yüksek zamların esnafı ruhsat almaktan caydıracağını belirtti. Elazığ Belediyesi ise zamların resmi oranlara göre yapıldığını savundu.

(ELAZIĞ) - Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Ferhat Evsen, iş yeri açma ruhsatlarına yüksek oranlı zamlar yapıldığını belirterek, "Bu şekilde devam ederse, esnaf ruhsat almadan iş yerlerini açmak zorunda kalacak" dedi. Konuya ilişkin Elazığ Belediyesi yetkilileri ise emlak servisinin sınıflandırdığı cadde ücretlerine 2013 yılından bu yana ilk kez bu yıl yılında zam yapıldığını alınan ücretlerin ise sabit olduğunu belirtti.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Ferhat Evsen, 2025 yılı itibariyle esnaf sicil belgelerine yaklaşık yüzde 50 oranında artış yapıldığını belirtti. Evsen, bu durumun esnafı ciddi şekilde mağdur ettiğini ifade ederek konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2025 yılına, esnaf sicil belgelerine yapılan yüzde 50'ye yakın zamla başladık. Ardından belediyemizin ruhsat harçlarına yaptığı yüzde 400, yüzde 500'lük artışlar esnafımızı iyice yordu. Esnafımız pandemi ve deprem gibi büyük sıkıntıları atlattıktan sonra iş yerlerini açmak için gerekli belgeleri tamamlamaya çalışıyor. Belediyemiz 2 bin 500 TL olan temel ruhsat harcını alıyor, ancak bunun dışında cadde ve sokak isimleri adı altında 20 bin ile 50 bin TL arasında değişen ek ücretler talep ediliyor bu fiyatların güncellenmesini istiyoruz."

Zamların esnafı ruhsat almaktan caydırdığını dile getiren Evsen, Elazığ Belediyesi ve encümen üyelerine çağrıda bulunarak, "Her gün onlarca kahveci ve kıraathaneci esnafımız bizleri arayarak bu harçları ödeyemediklerini belirtiyor. Eğer bu şekilde devam ederse, esnaf ruhsat almadan iş yerlerini açmak zorunda kalacak. Yetkililerden bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ Belediyesi: "Emlak servisinin belirlediği yeniden değerleme oranlarına göre ücret alınmaktadır"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Elazığ Belediyesi yetkilileri ise Elazığ'da iş yapabilirlik kapasitesi yüksek olan bölgelerin sınıflandırıldığı ve emlak servisinin belirlediği 1. ve 2. sınıf caddelerde işyeri açılması için ek ücretlerin alındığını belirterek, bu ücretlerin sabit olduğuna dikkati çekti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "İşyeri açma ruhsatları için herhangi bir zam yapılmamıştır. Emlak servisinin belirlediği tutarlara göre sınıflandırılan caddelere göre ücretler belirlenmiştir. Bu ücretlere 2013 yılından beri zam yapılmamış oluğ, pandemi ve deprem gibi sıkıntılar nedeni ile esnaflardan zamsız ücretler alınmıştır. Ancak 2025 yılında yeniden değerleme oranlarına göre artış yapılmış olup bu resmi oranların dışına çıkılmamıştır. Caddelere göre alınan ücretler ise 7 bin ila 40 bin lira arasında değişmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Esnaf Ruhsat Harçlarına Yüksek Zam Tepkisi - Son Dakika

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