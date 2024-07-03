Elazığ'da Eti Krom Maden İşletmesi'nde İş Bırakma - Son Dakika
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Elazığ'da Eti Krom Maden İşletmesi'nde İş Bırakma

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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Maden İşletmesi'nde çalışan 300 işçi, verilen sözlerin tutulmadığı ve maaşlarında iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle iş bıraktı. Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu da işçilere destek verdi.

03.07.2024 16:28  Güncelleme: 16:38
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(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Maden İşletmesi'nde çalışan 300 işçi, verilen sözlerin tutulmadığı ve maaşlarında iyileştirme yapılmadığı gerekçesiyle dün iş bıraktı. Akçakiraz Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu da Alacakaya'da işçilerle bir araya gelerek destek verdi, "İşçilerimizin yanındayız" dedi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Yıldırımlar Holding'in bünyesindeki Eti Krom Maden İşletmesi'nde çalışan 300 işçi, greve başladı. İşçiler, taban maaşlarının en az 3 asgari ücret tutarına yükseltilmesi, yıllık 4 ikramiye ile maaş promosyonu verilmesi, mesai ücretlerinin artırılmasını talep ediyor. Elazığ'ın Akçakiraz Beldesi Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu da grev yapan işçileri ziyaret ederek destekte bulundu.

Ormanoğlu şunları söyledi:

"İşçilerimizin yanındayız. Haklı bir mücadele içindeler. İnsanca yaşama koşulları istiyorlar insanlarımız. Az önce dikkatimi çekti. 'Kurban bayramınız kutlu olsun' tabelası var. Eğer burada aldığı maaşla bir kurbana ortak olamıyorsa, eğer bir kurban kesemiyorsa bunun sorgulanması lazım. Yıldırım Holding 20 yıldır ilimizde, daha sonra aldığı özelleştirme işleri ile çok büyüdü. Dünya çapında bir firma oldu. Bence kendisine yakışanı yapsın. Kendilerine belki yetişemeyiz, ama onların burada temsilcileri var temsilcilerin de kendilerine yakışanı yapmaları lazım. Nihayetinde Yıldırım Holding artık dünya çapında bir holding. Bu işçilerin mağduriyetini görünce acaba kendilerinin bundan haberi var mıdır merak ediyorum. Kendilerine yakışan neyse onu yapsınlar diyorum. Yüksel Yıldırım nasıl Samsun'u ayağa kaldırdıysa, Samsunspor'u ayağa kaldırdıysa, Samsun için büyük yatırımlar yaptıysa  bizim ilimize aldığının binde birini bile vermedi şuana kadar. Aldıklarının binde birini vermediler. Biz binde birini de istemiyoruz. Sadece işçilerimizin hakkını istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz?"

"İstiyoruz ki burada çalışan işçilerimiz çalışmaya devam etsin"

İşçilerin haklı taleplerinin karşılanması gerektiğini ifade eden İbrahim Ormanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"İstediğimiz fazla bir şey değil. İşçilerimizin istedikleri de fazla bir şey değil. Bir uzlaşı istiyorlar. Bir uzlaşı hakem heyeti oluşturabilirler. Bizi dikkate almayabilirler. Bu işin uzmanları var. Bölgede, ülkemizde iş yapan diğer firmalar var. Diğer firmalarla görüşsün. Onların galerilerinde çalışan işçiler ne kadar maaş alıyorlarsa bunlara da o kadar versinler. Biz buna da razıyız. Onların hakkı neyse bunların hakkı da o olsun. Başka bir talebimiz yok. Yıkmaya değil yapmaya, bölmeye değil bütünleştirmeye geldik. istiyoruz ki burada çalışan işçilerimiz çalışmaya devam etsin. Yıldırım Holding de kendi işine devam etsin. Gönderdikleri temsilciler insana layık şekilde davransınlar. İnsanımızı dikkate alsınlar, insanımızı ciddiye alsınlar. Ötekileştirme olmasın, tepeden bakma olmasın. Nihayetinde bu işçilerimizin sırtından kazanıyorlar, değerlerin tamamı bu işçilerden geliyor. Ona göre işçimize kıymet versinler."

Elazığ\'da Eti Krom Maden İşletmesi\'nde İş Bırakma
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Eti Krom Maden İşletmesi'nde İş Bırakma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Eti Krom Maden İşletmesi'nde İş Bırakma - Son Dakika
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