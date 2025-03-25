Elazığ'da İmamoğlu İçin Protesto Gösterisi

(ELAZIĞ)-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 2. gününde Elazığ'da üniversite öğrencilerinin ağırlıkta olduğu vatandaşlar PTT Meydanında bir araya geldi. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan öğrenciler oturma eylemi yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem imamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Elazığ'da da protestolar devam ediyor. Akşam saatlerinde PTT meydanında bir araya gelen vatandaşlar tepkilerini gösterdi.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Hocam alma yoklama, nasılsa işe yaramıyor diploma", "Kayyuma hayır" sloganlarının yazdığı dövizlerle tepkilerini gösteren gençler, üniversite yoklaması yaptı. Daha sonra polis ekiplerinin meydana gelmesi ile gösterilerine yarım saat daha devam eden gençler olaysız dağıldı.